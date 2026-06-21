Stefan Kreis

Plusieurs visages bien connus de Super League seront libres de tout contrat dans les prochains jours. Reste à savoir s’ils trouveront un nouveau défi à la hauteur de leurs ambitions.

Pajtim Kasami (34 ans, Winterthour)

Les blessures n’ont jamais vraiment freiné sa carrière. En plus de quinze ans au plus haut niveau, Pajtim Kasami n’a manqué que sept matches en raison de problèmes physiques. Le milieu de terrain a soufflé ses 34 bougies au début du mois de juin et n’envisage pas encore de raccrocher les crampons. La question est plutôt de savoir où il poursuivra sa carrière. L’été dernier déjà, il avait dû patienter jusqu’à la fin du mois de septembre avant de s’engager avec Winterthour.

Dirk Abels (29 ans, GC)

L’aventure touche à sa fin pour Dirk Abels à Grasshopper. Le barrage retour contre Aarau a marqué sa 95e et dernière apparition sous le maillot du club le plus titré de Suisse. L’avenir du Néerlandais reste flou. Un retour au pays n’est pas à exclure. Le Sparta Rotterdam pourrait notamment se rappeler de son ancien défenseur, qui a porté ses couleurs à 146 reprises.

Karlo Letica (29 ans, Lausanne)

Son départ semblait écrit depuis longtemps. Déjà au printemps dernier, Karlo Letica avait tenté de forcer un transfert avant de se raviser et de se réconcilier avec la direction du LS. Cette fois, l’histoire entre le gardien croate et le Lausanne-Sport touche bel et bien à sa fin. Considéré comme l’un des meilleurs portiers de Super League, le Croate de 29 ans espère franchir un cap et rejoindre un championnat du top 5 européen. Un objectif ambitieux, même si le marché des gardiens reste particulier.

Mohamed Mahmoud (26 ans, Lugano)

Parmi tous les joueurs de Super League en fin de contrat, Mohamed Mahmoud affiche la valeur marchande la plus élevée, estimée à 2,5 millions de francs. Actuellement engagé à la Coupe du monde avec la Tunisie, le milieu offensif dispose d’une belle vitrine pour attirer l’attention de clubs étrangers. Lui aussi rêve d’un transfert dans l’un des cinq grands championnats européens. Après 151 matches sous les couleurs de Lugano, le moment semble venu de relever un nouveau défi.

Mattia Bottani (34 ans, Lugano)

Une page se tourne à Lugano. Véritable figure du club tessinois, Mattia Bottani a fait ses adieux cet été. La direction aurait pourtant pu activer une option de prolongation négociée lors de la dernière extension de contrat, en janvier 2025. Elle a préféré lui proposer un rôle au sein de l’équipe M21, avec la perspective d’intégrer ensuite l’encadrement des équipes de jeunes. Mais le joueur n’est pas prêt à ranger ses crampons. Son souhait est clair: continuer à évoluer en Super League. Le verra-t-on bientôt affronter Lugano sous d’autres couleurs? Un retour à Chiasso, son club formateur, paraît impossible. Depuis sa faillite il y a trois ans, le FC Chiasso évolue en 2e ligue régionale.

Jérémy Guillemenot (28 ans, Servette)

L'histoire était belle: l'enfant prodige de retour chez lui après avoir parcouru l'Europe et la Suisse. Mais le retour de Jérémy Guillemenot à Servette a été bien moins enchanté que prévu, malgré une attitude toujours irrérprochable. Le voilà désormais sans club, prêt à s'engager où il le souhaite. Qui fera la bonne affaire en engageant un attaquant désireux de prouver sa valeur?