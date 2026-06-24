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Avant le match face à la Nati
Theo Bair: «Le Canada peut mettre n’importe quelle équipe en difficulté»

Theo Bair, joueur du Lausanne-Sport la saison dernière, ne vivra pas le Mondial de l'intérieur. Pas sélectionné avec le Canada, il décrypte tout de même son équipe nationale avant son match face à la Suisse.
Publié: il y a 40 minutes
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Theo Bair, ici sous le maillot du Canada, ne portera pas le maillot de sa sélection au Mondial 2026.
Photo: Getty Images
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Alain Kunz

Dans un monde idéal, Theo Bair, membre du groupe élargi de l’équipe nationale canadienne, aurait dû participer au Mondial 2026. Mais l’ancien joueur du Lausanne-Sport n’a pas réussi à intégrer la sélection canadienne de Jesse Marsch. Il endosse désormais un tout autre rôle: celui d’observateur privilégié à l’approche du choc face à la Suisse.

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Lors de la première moitié de la saison dernière, il avait pourtant fait des ravages contre YB et Bâle. Mais en janvier, il s’est déchiré le ligament syndesmotique et n’a jamais retrouvé le niveau nécessaire pour prétendre à une place dans le groupe, restant muet jusqu’à la fin de la saison. Le grand rêve que le Jamaïco-Canadien nourrissait depuis deux ans s’est ainsi envolé. Et comme Lausanne ne l’a pas conservé à l’issue de son prêt, il est retourné dans son club d’origine, Auxerre.

La patte de Jesse Marsch

Pas d’euphorie personnelle, donc, pour Theo Bair. Mais à distance, il décrit son équipe: «Un pressing haut, beaucoup de vitesse et la maîtrise du jeu. Voilà le credo de cette équipe.»

Jesse Marsch est en effet un pur produit de l’école Red Bull. Il a d’abord été entraîneur principal des New York Red Bulls, puis l’adjoint de Ralf Rangnick à Leipzig pendant un an, avant de prendre les rênes du RB Salzbourg puis du RB Leipzig. Sept longues années passées dans l’univers Red Bull. Une expérience qui laisse des traces.

Theo Bair résume: «Marsch a une vision claire du jeu et sait tirer le meilleur de ses joueurs. Avec lui, nous n’avons cessé de progresser.» Jusqu’à décrocher cette première victoire en Coupe du monde (6-0 face au Qatar).

Alphonso Davies et la génération dorée

«Nous avons aussi une génération dorée. Les meilleurs sont des modèles incroyables pour tous les autres. Et je suis convaincu que cela aura un effet durable lorsque ces joueurs évolueront au Bayern ou à la Juve», affirme Theo Bair.

Le chef de file de cette génération n’a toutefois pas encore foulé les pelouses de cette Coupe du monde, puisqu’il poursuit sa convalescence: Alphonso Davies. «C’est le joueur le plus rapide que j’aie jamais vu», raconte Theo Bair. «Je le connais depuis dix ans. Il est drôle, plaisante constamment et reste très humble. Et bien sûr, il possède un talent exceptionnel. Après seulement deux entraînements avec lui, j’ai appelé mon père et je lui ai dit: 'Papa, il y a un joueur qui s’entraîne avec nous, je n’ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie!' Je ne dis pas cela parce que c’est mon ami. C’était simplement ma première réaction. C’est une personnalité hors du commun.»

Non seulement Alphonso Davies est incroyablement rapide, mais il a aussi énormément progressé sur le plan tactique au fil des années. «Comme ailier, c’était déjà un joueur exceptionnel. Comme latéral, il n’y a personne de meilleur.»

Faire vivre un enfer aux adversaires

Theo Bair croit sincèrement que le Canada peut battre n’importe quelle équipe lors de ce Mondial disputé à domicile. «Au minimum, chacun de nos adversaires doit vivre le match le plus difficile de sa vie. Ce serait absurde de penser autrement. Cela ne veut pas dire que nous allons gagner tous nos matches. Mais chaque adversaire devra traverser un véritable enfer.»

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La Bosnie-Herzégovine a réussi à arracher un match nul à Toronto. Le Qatar, en revanche, a complètement sombré. «Nous poursuivons nos adversaires partout sur le terrain. Personne n’aime subir cela. Très vite, le chaos s’installe chez l’adversaire, qui finit souvent par commettre des erreurs.»

Cet état d’esprit a commencé à être instauré il y a bientôt quatre ans. «Aujourd’hui, nous pouvons mettre n’importe quelle équipe en difficulté. Cette mentalité impressionnera beaucoup d’adversaires et leur fera peur.»

Respect pour la Suisse

Cela ne signifie pas pour autant que les Canadiens manquent de respect à leurs adversaires. «Quand on voit ce que la Suisse a accompli lors des dernières grandes compétitions, cette équipe mérite le plus grand respect, estime Theo Bair. C’est une sélection extrêmement solide, qui possède aussi de très grandes individualités.»

«Ce sera un match que le monde entier regardera», annonce celui qui aurait pu devenir dentiste ou biologiste, mais qui a finalement choisi d’étudier la psychologie. Il espère terminer sa formation une fois sa carrière de footballeur achevée afin d’accompagner mentalement les jeunes joueurs.

Un peuple fier

«Nous sommes un petit peuple optimiste et sympathique», affirme Bair à propos des Canadiens. Mais aussi profondément fier de son pays. Cette fierté s’est notamment manifestée dans les réactions du Premier ministre Mark Carney face aux déclarations de Donald Trump, qui avait évoqué l’idée de faire du Canada le 51e État américain.

Sans surprise, le chef du gouvernement s’est personnellement rendu dans les vestiaires après la victoire 6-0 contre le Qatar pour féliciter l’équipe. «Cette mentalité, associée à une stratégie claire et à beaucoup d’agressivité dans le bon sens du terme, peut nous emmener très loin», conclut Theo Bair. Bien au-delà d’une simple première place de groupe.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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