Notre power-ranking vit des huitièmes de finale très agités! En tête depuis le tout premier jour de la Coupe du monde, le Mexique s'est retrouvé éjecté du classement par l'Angleterre! Les Bleus de Michael Olise en profitent pour prendre la tête.

Blick Sport

C'est parti pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. A la fin, il n'en restera qu'un. ⬆️ ➡️ ⬇️

1 France ⬆️ (+1)

Les Bleus sont toujours aussi impressionnants. En huitièmes, ils ont su se montrer patients pour battre le Paraguay, sans être aussi flamboyants offensivement que lors des matches précédents. Cette équipe est très complète et partira favorite contre le Maroc en quarts. Et ils ont surtout réussi l'exploit de déloger le Mexique de la première place du power ranking!

2 Norvège ⬆️ (+8)

Elle est là, la meilleure Coupe du monde de l'histoire! Les Norvégiens l'ont emporté face au Brésil en huitièmes grâce à un doublé de leur superstar Erling Haaland!

3 Espagne ⬆️ (+5)

Toujours aucun but encaissé dans cette Coupe du monde en cinq matches! La Roja, c'est (très) costaud!

4 Maroc ⬆️ (+3)

Les Pays-Bas et le Canada? Aucun problème pour les Lions de l'Atlas, première équipe africaine à atteindre deux fois les quarts de finale dans deux Coupes du monde consécutives. Féroces! Le duel face à la France s'annonce magnifique.

5 Angleterre ⬆️ (+4)

Les Anglais se sont fait très peur face au Mexique. Réduits à dix après une cinquantaine de minutes de jeu, les Three Lions ont néanmoins résisté pour s'imposer 3-2 dans l'enfer du stade Azteca.

6 Argentine

Que ce fut dur face aux Requins Bleus! L'Argentine s'est qualifiée pour les huitièmes, mais n'a en tout cas pas mérité de grimper sur le podium de notre power ranking. Ouh que non!

7 Colombie

Une victoire tranquille face au Ghana pour avancer en huitièmes. Les Cafeteros partiront légèrement favoris face à la Suisse, mais la partie devrait être équilibrée!

8 Suisse

Elle se rapproche, la «meilleure Coupe du monde de l'histoire»!

9 Egypte

Une malédiction? Quelle malédiction? Les Pharaons n'avaient jamais gagné un seul match en Coupe du monde et les voilà en huitièmes de finale! Costauds défensivement, efficaces devant, les Egyptiens sont l'une des bonnes surprises de cette Coupe du monde.

10 Belgique ➡️

Les Diables Rouges ont dû attendre les huitièmes de finale pour réussir leur premier bon match dans cette Coupe du monde. Franchement impressionnants, ces Belges, après leur ignoble début de Coupe du monde!