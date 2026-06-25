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Pour les «acharnés»
Servette dévoile son nouveau maillot domicile

Le Servette FC a dévoilé jeudi son nouveau maillot domicile pour la saison 2026/27. Une tunique grenat, qui marque le retour du logo rétro «SFC».
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
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Servette a présenté jeudi son nouveau maillot domicile.
Photo: @ServetteFC
Blick Sport

«Ce nouveau maillot domicile rend hommage à celles et ceux qui ne lâchent jamais.» C'est ainsi que Servette présente son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Un maillot dédiés aux «acharnés» du club qui rend hommage, notamment, aux supporters les plus fidèles des Grenat.

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Dans une vidéo d’un peu plus d’une minute, les Genevois ont présenté une tunique grenat, dotée du logo rétro «SFC», déjà présent sur les maillots de l'avant-dernière saison. Celui-ci est placé au centre de la tunique, juste en-dessous d'un gros logo adidas. Le maillot sera disponible dès jeudi soir.


Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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