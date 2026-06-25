Le Servette FC a dévoilé jeudi son nouveau maillot domicile pour la saison 2026/27. Une tunique grenat, qui marque le retour du logo rétro «SFC».

Blick Sport

«Ce nouveau maillot domicile rend hommage à celles et ceux qui ne lâchent jamais.» C'est ainsi que Servette présente son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Un maillot dédiés aux «acharnés» du club qui rend hommage, notamment, aux supporters les plus fidèles des Grenat.

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Dans une vidéo d’un peu plus d’une minute, les Genevois ont présenté une tunique grenat, dotée du logo rétro «SFC», déjà présent sur les maillots de l'avant-dernière saison. Celui-ci est placé au centre de la tunique, juste en-dessous d'un gros logo adidas. Le maillot sera disponible dès jeudi soir.



