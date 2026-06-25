Blick Sport
«Ce nouveau maillot domicile rend hommage à celles et ceux qui ne lâchent jamais.» C'est ainsi que Servette présente son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Un maillot dédiés aux «acharnés» du club qui rend hommage, notamment, aux supporters les plus fidèles des Grenat.
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Dans une vidéo d’un peu plus d’une minute, les Genevois ont présenté une tunique grenat, dotée du logo rétro «SFC», déjà présent sur les maillots de l'avant-dernière saison. Celui-ci est placé au centre de la tunique, juste en-dessous d'un gros logo adidas. Le maillot sera disponible dès jeudi soir.
Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation