Stephan Lichtsteiner succède à Ludovic Magnin sur le banc du FC Bâle. L'ancien capitaine de l'équipe nationale suisse affiche sa volonté d'imposer un jeu dominant.

Simon Strimer , Lucas Werder et Toto Marti

Moins de 24 heures après le licenciement de Ludovic Magnin, son successeur prenait déjà place dans la salle de presse du FC Bâle. «Le défi est énorme. Il y a trois grands matches à jouer avec peu de temps pour se préparer», a déclaré le nouvel entraîneur de Bâle Stephan Lichtsteiner. L'ancien capitaine de l'équipe nationale suisse est pleinement conscient qu'il devra livrer immédiatement des résultats. «Le risque est là, mais j'ai décidé assez rapidement d'accepter cette mission.»

Comme l'explique le directeur sportif Daniel Stucki, des échanges existaient déjà depuis un certain temps avec Stephan Lichtsteiner. Le plan initial prévoyait toutefois que ce dernier quitte l'équipe de 1re ligue du FC Wettswil-Bonstetten cet été pour revenir à Bâle, où il devait prendre en charge les M21. «L'une de nos idées était qu'il acquière de l'expérience à ce niveau avant de pouvoir reprendre la première équipe à la fin du contrat de Ludovic Magnin. En raison de la situation actuelle, il est devenu immédiatement un candidat», explique Daniel Stucki.

La séparation anticipée avec l'entraîneur lausannois s'explique par l'évolution négative des dernières semaines. «La manière dont nous nous sommes présentés lors des derniers matches n'était pas bonne. Le développement des joueurs a stagné, voire régressé», détaille le directeur sportif. Le club avait pourtant choisi de maintenir Ludovic Magnin durant la pause hivernale afin de lui laisser la possibilité d'inverser la tendance. «Mais nous n'avons pas vu de signes positifs lors des derniers matches», ajoute Daniel Stucki.

Stephan Lichtsteiner ne vient pas seul

Le FC Bâle a immédiatement fait signer un contrat de trois ans et demi à Stephan Lichtsteiner. «Nous voulons un projet durable et pas un entraîneur pour quelques mois seulement», souligne Daniel Stucki. L'absence d'expérience du Lucernois au niveau professionnel ne constitue pas un frein aux yeux de la direction sportive. «Nous avons une vision plus nuancée», poursuit Daniel Stucki, qui n'hésite pas à comparer le parcours de Stephan Lichtsteiner à celui d'entraîneurs comme Pep Guardiola, Vincent Kompany ou Andrea Pirlo, eux aussi propulsés très tôt à la tête de clubs ambitieux.

Contrairement à Ludovic Magnin, Stephan Lichtsteiner n'arrive pas seul à Bâle. Pascal Bader, dernièrement entraîneur des M16 du FC Aarau, rejoint le club en tant qu'entraîneur assistant. «Il est important que Steph puisse s'entourer d'une personne de confiance», explique Daniel Stucki, qui se montre également autocritique: «Il a peut-être manqué à Ludovic Magnin la possibilité de transmettre pleinement ses idées. Il est arrivé dans un staff de champions déjà très bien rodé.»

Mardi après-midi, Stephan Lichtsteiner dirigera son premier entraînement en tant qu'entraîneur du FC Bâle. Dans un premier temps, il s'agira avant tout d'apporter des solutions et des options à l'équipe. «J'ai vu beaucoup de matches et j'ai déjà certaines idées en tête. Mais j'ai bien sûr besoin d'un peu de temps pour bien connaître tous les joueurs», explique-t-il. Un luxe dont il ne disposera guère dans l'immédiat, puisqu'il ne reste qu'un peu plus de 48 heures avant ses débuts sur le banc, jeudi face à Pilsen.