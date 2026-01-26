Le FC Bâle se sépare de son entraîneur Ludovic Magnin.

Le FC Bâle a mis fin à sa collaboration avec Ludovic Magnin lundi, malgré la victoire renversante obtenue la veille contre le FC Zurich (4-3), selon les informations de Blick. Arrivé cette saison à la tête de l’équipe première, le technicien vaudois aura dirigé le club lors de 33 rencontres, pour un bilan jugé mitigé. En Super League, le FCB occupe actuellement la 4e place, à dix points du leader, le FC Thoune.
Une situation critique
Sur la scène européenne, le club a connu quelques succès notables, notamment contre le VfB Stuttgart (2-0) et le Steaua Bucarest (3-1). Mais en Europa League, la situation reste précaire. Classé 27e, le FC Bâle devra s’imposer lors de son dernier match face à Viktoria Plzen et compter sur des résultats favorables ailleurs pour espérer se qualifier pour les play-offs.
Un moral fragile
Malgré la victoire 4-3 contre le FC Zurich, les lacunes défensives du club et la baisse des performances individuelles ont pesé sur l’évaluation du travail de Magnin. Le directeur sportif Daniel Stucki avait déjà exprimé son insatisfaction après le match à Salzbourg, insistant non seulement sur le résultat mais aussi sur «la manière dont il serait obtenu».
Après le but victorieux de Xherdan Shaqiri, Ludovic Magnin a chaleureusement félicité ses joueurs, tandis que les dirigeants discutaient déjà de son avenir, laissant entendre que son aventure à Bâle touchait à sa fin.
Le favori pour succéder à Ludovic Magnin est Stephan Lichtsteiner. L’ancien capitaine de l’équipe nationale suisse entraîne actuellement le FC Wettswil-Bonstetten, club évoluant en quatrième division suisse, et pourrait ainsi vivre sa première expérience au plus haut niveau du football professionnel.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St-Gall
20
14
37
4
FC Bâle
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zurich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Lucerne
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zurich
21
-11
18
12
FC Winterthour
20
-32
10