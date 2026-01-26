Le FC Bâle se sépare de son entraîneur Ludovic Magnin.

Ludovic Magnin quitte le banc du FC Bâle après une saison marquée par des résultats décevants. Le club, 4e en championnat et fragile en Europe, a mis un terme à leur collaboration.

Cédric Heeb , Tobias Wedermann et Sven Schoch

Le FC Bâle a mis fin à sa collaboration avec Ludovic Magnin lundi, malgré la victoire renversante obtenue la veille contre le FC Zurich (4-3), selon les informations de Blick. Arrivé cette saison à la tête de l’équipe première, le technicien vaudois aura dirigé le club lors de 33 rencontres, pour un bilan jugé mitigé. En Super League, le FCB occupe actuellement la 4e place, à dix points du leader, le FC Thoune.

Une situation critique

Sur la scène européenne, le club a connu quelques succès notables, notamment contre le VfB Stuttgart (2-0) et le Steaua Bucarest (3-1). Mais en Europa League, la situation reste précaire. Classé 27e, le FC Bâle devra s’imposer lors de son dernier match face à Viktoria Plzen et compter sur des résultats favorables ailleurs pour espérer se qualifier pour les play-offs.

Un moral fragile

Malgré la victoire 4-3 contre le FC Zurich, les lacunes défensives du club et la baisse des performances individuelles ont pesé sur l’évaluation du travail de Magnin. Le directeur sportif Daniel Stucki avait déjà exprimé son insatisfaction après le match à Salzbourg, insistant non seulement sur le résultat mais aussi sur «la manière dont il serait obtenu».

Après le but victorieux de Xherdan Shaqiri, Ludovic Magnin a chaleureusement félicité ses joueurs, tandis que les dirigeants discutaient déjà de son avenir, laissant entendre que son aventure à Bâle touchait à sa fin.

Le favori pour succéder à Ludovic Magnin est Stephan Lichtsteiner. L’ancien capitaine de l’équipe nationale suisse entraîne actuellement le FC Wettswil-Bonstetten, club évoluant en quatrième division suisse, et pourrait ainsi vivre sa première expérience au plus haut niveau du football professionnel.