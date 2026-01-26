Stephan Lichtsteiner pourrait faire son retour à Bâle, cette fois en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Le FC Bâle envisage des options pour remplacer Ludovic Magnin, licencié ce lundi par le club.

Tobias Wedermann , Sven Schoch et Florian Raz

Ludovic Magnin n’est plus à la tête du FC Bâle. Malgré la spectaculaire victoire 4:3 au Letzigrund et le soutien du capitaine Xherdan Shaqiri – «Ludo fait très bien son travail», avait affirmé le triple buteur – l’entraîneur a été démis de ses fonctions.

La décision n’a rien de surprenant après la prestation désastreuse à Salzbourg et la baisse des résultats et des performances individuelles des joueurs. Les dirigeants du club et de nombreux supporters doutaient fortement que Magnin puisse encore inverser la tendance. Le scénario d’un renvoi, même après une victoire, avait été évoqué ces derniers jours, tout comme celui de possibles successeurs.

Une star de la Nati sur le point de revenir?

Depuis samedi, le nom de Stephan Lichtsteiner circule avec insistance à Bâle. L’ancien capitaine de la Nati, déjà identifié comme candidat idéal pour entraîner les M21 à partir de l’été prochain, est désormais de plus en plus envisagé pour l’équipe première, selon les informations de Blick.

Après ses passages chez les jeunes du FC Bâle et son activité actuelle d’entraîneur à Wettswil-Bonstetten en 1ère ligue, ce poste représenterait pour Stephan Lichtsteiner sa première expérience dans le football professionnel au plus haut niveau.

D’autres noms sur la liste

Le nom de Davide Ancelotti, fils de l’entraîneur Carlo Ancelotti, est également souvent évoqué à Bâle. Cet été, des négociations avaient été menées avec l’Italien de 36 ans pour succéder à Fabio Celestini, mais le choix s’était porté sur Ludovic Magnin. Davide Ancelotti, aujourd’hui sans club, avait alors repris le club brésilien de Botafogo.

Parmi les autres profils cités autour du FC Bâle figurent Bo Svensson, Sandro Wagner et Bo Henriksen, tous à la recherche d’un nouveau défi après leurs expériences en Bundesliga. Cependant, ces noms restent surtout des suggestions des supporters.

Des jours décisifs pour le FC Bâle

Le match final de la phase de groupes de l’Europa League, le duel direct contre le leader du championnat Thoune et bientôt le choc en Coupe contre Saint-Gall: pour le FC Bâle, les prochains jours seront cruciaux pour le succès de cette saison – à commencer par le choix du nouvel entraîneur.