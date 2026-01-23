L’avenir de Ludovic Magnin sur le banc du FC Bâle semble plus incertain que jamais. Daniel Stucki, le directeur sportif, met la pression au lendemain de la défaite à Salzbourg: contre Zurich dimanche, le FC Bâle devra gagner, mais aussi se montrer convaincant.

Florian Raz

Daniel Stucki ne veut même pas qu’on lui pose une question sur l’avenir de son entraîneur, le matin suivant la désastreuse défaite (3-1) concédée à Salzbourg en Europa League. Le directeur sportif du FC Bâle répond une banalité pour évacuer le sujet.

Immédiatement après le coup de sifflet final, Daniel Stucki avait cependant déclaré que «tout le monde» devait désormais se remettre en question. C’est-à-dire: l’entraîneur, les joueurs – et la commission sportive. Celle-ci est au complet à Salzbourg, à l’exception de Valentin Stocker, et elle a discuté toute la nuit après la défaite. Le lendemain, David Degen s’envole pour Francfort. On peut être certain que le président du FC Bâle est horrifié par la prestation de son équipe, et qu’il est difficile de trouver des arguments en faveur de l’entraîneur après une telle contre-performance.

Daniel Stucki fait monter la pression

Ludovic Magnin devrait encore vivre le match de dimanche contre le FC Zurich en tant qu’entraîneur principal, notamment parce qu’il n’est pas clair d’où viendrait un remplaçant dans un délai si court. Une chose est sûre: le match à Zurich sera pour lui un véritable test.

On ne peut interpréter autrement les propos de Daniel Stucki à l’aéroport de Salzbourg. Selon le directeur sportif, il faudra plus que de simples résultats pour maintenir Ludovic Magnin en poste: «Ce n’est pas seulement la victoire qui compte, mais surtout la manière dont nous jouerons contre Zurich», explique Daniel Stucki. Et même si Bâle venait à battre un FCZ également en crise, il prévient: «Ensuite, nous continuerons à analyser.»

Ludovic Magnin durcit le ton

Il est évident que la situation actuelle de l’équipe joue contre Ludovic Magnin. Celui-ci l’admet d’ailleurs immédiatement avec son franc-parler bien connu: «En novembre et décembre, je pouvais encore comprendre que les joueurs soient un peu fatigués mentalement. Mais nous en sommes maintenant au deuxième match de la nouvelle année. Cela ne peut plus être une excuse.»

Ce qui joue en faveur du Vaudois: la sérénité qu’il affiche au cœur de la crise. Contre lui, le fait que ses joueurs ne semblent pas mesurer la gravité de la situation ou qu’ils soient incapables d’adopter un comportement adapté.

Que peut faire l’entraîneur? «Changer quelque chose», répond Ludovic Magnin. Et quoi? «Le ton.» Déjà à la pause à Salzbourg, l’entraîneur se disait «comme je ne veux pas vraiment être». Quiconque a déjà vu Ludovic Magnin s’emporter contre un juge de ligne peut se faire une idée de l’intensité sonore. Selon lui, «c’était encore un peu plus désagréable» que d’habitude. Sera-ce suffisant pour sauver son poste? La réponse sera donnée dimanche soir.