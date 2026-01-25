Le FC Bâle remporte une victoire spectaculaire (4-3) à Zurich ce dimanche grâce à un immense Xherdan Shaqiri. Cette victoire suffira-t-elle à sauver le poste de Ludovic Magnin?

Lucas Werder , Tobias Wedermann et Sven Schoch

Sur le visage de Ludovic Magnin se lit immédiatement ce que représente pour lui la victoire spectaculaire 4-3 ce dimanche à Zurich. Au coup de sifflet final au Letzigrund, l’entraîneur du FC Bâle laisse éclater ses émotions. Son cri de joie ne laisse planer aucun doute sur l’énorme pression qui pesait sur les épaules du Vaudois.

Mais malgré le show de Xherdan Shaqiri face au FC Zurich, une question demeure: Ludovic Magnin sera-t-il encore l’entraîneur du champion de Suisse lundi? Immédiatement après la rencontre, le président David Degen, le directeur sportif Daniel Stucki et le recruteur Ruedi Zbinden discutent longuement et intensément dans la tribune du Letzigrund. Leur message à l’entraîneur était pourtant clair avant le match: une victoire convaincante était indispensable.

Il ne fait aucun doute que la performance bâloise constitue une réaction au naufrage de Salzbourg (défaite 3-1 jeudi). L’équipe de Ludovic Magnin a montré du caractère, est revenue à deux reprises au score et a arraché le but de la victoire dans le temps additionnel. Mais cela suffira-t-il pour sauver le poste du Vaudois? Malgré l'attitude de ses joueurs et les trois points, Ludovic Magnin n’a pas totalement répondu aux attentes formulées par Stucki.

Des successeurs déjà évoqués

L'ancien entraîneur du Lausanne-Sport jouait son poste face au FC Zurich. Mais en réalité, ses chances de rester en poste étaient déjà minces avant le coup d’envoi. Selon les informations de Blick, les dirigeants du FC Bâle sont parvenus ces derniers jours, au terme de discussions intensives, à la conclusion qu’ils ne croyaient plus vraiment en la capacité du technicien à inverser la tendance. La dynamique négative est trop marquée, le développement du jeu et de l’idée footballistique trop insuffisant. Des successeurs potentiels ont déjà été évoqués à Bâle durant le week-end – tout comme le scénario d’un changement d’entraîneur malgré la victoire au Letzigrund.

Ce ne serait pas une première au FC Bâle. En 2022, Patrick Rahmen avait été licencié après une victoire 3-0 à Lausanne, après seulement quatre matches du deuxième tour. Quatre ans plus tard, Ludovic Magnin pourrait subir le même sort après trois rencontres. Une seule victoire lors des six derniers matches, le bilan est insuffisant pour celui qui affiche désormais un bilan de 15 victoires en 33 matches – bien trop peu pour les exigences d’un club sortant du doublé.

À cela s’ajoutent des échéances importantes: le FCB disputera prochainement les quarts de finale de la Coupe et conserve encore des chances (théoriques) de qualification pour la phase à élimination directe de l’Europa League avant le dernier match de groupe contre Plzeň. Avec Ludovic Magnin?



