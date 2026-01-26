Xherdan Shaqiri brille lors de la victoire 4-3 du FC Bâle contre Zurich avec trois buts et une passe décisive. Malgré une polémique, il défend son entraîneur Ludovic Magnin et souligne l'unité de l'équipe.

Florian Raz

Xherdan Shaqiri ne souhaitait pas aborder la polémique autour des entraîneurs. Pourtant, dans l’agitation de la zone d’interview, il a mal compris une question et s’est emporté, au point de défendre avec véhémence son entraîneur, Ludovic Magnin.

Lorsque Blick souligne que la victoire 4-3 sur le terrain du FC Zurich montre que l’équipe ne se retourne pas contre son coach, Xherdan Shaqiri comprend le contraire et réplique: «Je trouve inutile que tu dises ça comme ça». Il en profite alors pour saluer Ludovic Magnin et rappeler toute l’importance de son rôle à Zurich: «Ludo fait un excellent travail. Il est pleinement investi et prend beaucoup de plaisir à entraîner. Et je pense que chacun vient à l’entraînement chaque jour avec la même motivation et essaie de le traduire sur le terrain».

«Au camp d’entraînement, ça n’avait pas marché»

Ce discours peut être vu comme une défense de Shaqiri envers son entraîneur. Sur le terrain, le capitaine du FCB avait déjà tout donné pour soutenir Ludovic Magnin à Bâle: trois buts, une passe décisive. Un véritable show auquel les Zurichois assistent souvent, médusés.

Lors du coup franc du 3-2 marqué par Philip Otele, par exemple, Xherdan Shaqiri, le défenseur Dominik Schmid et l’auteur du but se sont longuement concertés. «On avait déjà essayé ça une fois au camp d’entraînement, et ça n’avait pas marché», raconte Xherdan Shaqiri, sourire aux lèvres après le match. «Mais j’ai vu que la distance était parfaite et j’ai dit aux autres que j’allais tenter le coup».

Et ça a fonctionné. Tout comme, en fin de rencontre, pour rattraper la prestation ratée à Salzbourg. «C’était surtout pour les supporters qui avaient fait le déplacement», explique Shaqiri. «On voulait leur offrir un bon match. Maintenant, ils vont rentrer à Bâle avec un bon sentiment, et c’est important pour nous aussi».

Un match crucial à venir

Le FC Bâle avait d’ailleurs un besoin urgent de cette victoire pour rester dans la course au titre. Le week-end prochain, un match potentiellement décisif attend déjà les Bâlois: dimanche, ils reçoivent le leader Thoune. Une victoire leur permettrait de réduire l’écart à sept points, tandis qu’une défaite compromettrait pratiquement leurs chances de défendre le titre.

Un joueur manquera cependant à l’appel: Xherdan Shaqiri. Il a reçu son quatrième carton jaune à Zurich, peu avant la pause, et sera suspendu dimanche.