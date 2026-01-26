Stephan Lichtsteiner est le nouvel entraîneur de Bâle

Stephan Lichtsteiner succède à Ludovic Magnin à la tête du FC Bâle. L'ex-capitaine de la Nati a signé un contrat jusqu'en 2029 avec le club rhénan.

Après le départ de Ludovic Magnin, le FC Bâle n'a pas hésité longtemps et a présenté son successeur le jour même. Stephan Lichtsteiner, qui évoluait dernièrement à Wettswil-Bonstetten en 1re ligue, signe un contrat avec le club rhénan jusqu'en 2029.

Avant même le départ officiel de Ludovic Magnin, Blick avait déjà évoqué un éventuel engagement de Stephan Lichtsteiner au FC Bâle. Initialement pressenti pour prendre les rênes des moins de 21 ans cet été, l'ancien capitaine de l'équipe nationale (108 sélections) devient dès à présent l'entraîneur de l'équipe première.

«Je suis convaincu par le projet à long terme du FC Bâle et je me réjouis donc de pouvoir en faire partie dès maintenant», déclare Stephan Lichtsteiner dans le communiqué de presse. Il reconnaît lui-même que cette décision intervient «plus tôt que prévu». Il était néanmoins évident pour lui d'accepter cette offre et de relever ce défi. «Je suis certain que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble.»

L'homme de la situation?

Daniel Stucki, directeur sportif du FC Bâle, souligne qu'avec Stephan Lichtsteiner, le club engage un entraîneur qu'il connaît bien, pour avoir travaillé avec lui dans le centre de formation bâlois. De 2022 à 2024, le nouvel entraîneur principal a déjà travaillé avec les moins de 16 ans bâlois. «Il apporte une grande compréhension tactique et a toujours su motiver ses équipes et les rendre meilleures en tant que collectif.»

Néanmoins, le directeur sportif de Bâle est conscient que Lichtsteiner n'a encore aucune expérience à ce niveau et que la situation initiale du FC Bâle, avec des ambitions élevées, présente des difficultés. Il est néanmoins convaincu d'avoir trouvé la personne idéale pour ce poste: «Stephan connaît parfaitement les situations de pression grâce à son expérience de joueur et, même s'il n'a encore jamais entraîné d'équipe au plus haut niveau, nous lui faisons entièrement confiance pour cette tâche. Il est minutieux, perfectionniste et a un plan clair.»

Le FC Bâle souligne particulièrement la mentalité de gagnant de la légende de la Nati, qui a remporté sept titres de champion en Italie en tant que joueur. «Cela nous aidera beaucoup, avec la situation actuelle.»