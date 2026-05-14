L'heure des changements permanents au FC Sion est plus que révolue. Didier Tholot l'a affirmé ce mercredi: 95% de l'effectif sera encore au club la saison prochaine. Avec l'Europe en récompense? Le match de ce jeudi face à Lugano (16h30) sera décisif.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un entraîneur (pas n'importe lequel, certes) qui prolonge son contrat de trois ans, après avoir bouclé sa troisième saison consécutive. Un effectif déjà construit pour la saison prochaine. Aucune incertitude en coulisses. Un match décisif pour l'Europe qui se prépare dans la sérénité, sans polémiques liées de près ou de loin au football. Un objectif atteint un mois avant la fin de la saison. Des remplaçants qui acceptent leur rôle sans broncher et donnent tout quand ils entrent. Sommes-nous bien au FC Sion?

Le renouveau du club valaisan, sur le terrain comme en coulisses, est impressionnant et Didier Tholot va tout faire pour que cette belle dynamique continue le plus longtemps possible. Le FC Sion reste sur cinq succès consécutifs, sans avoir encaissé le moindre but. Et sur treize matches sans défaite à Tourbillon. De quoi accueillir Lugano ce jeudi (16h30) en pleine confiance, avec un objectif clair: passer devant les Tessinois et s'installer sur le podium de Super League avant la dernière journée et un voyage à Berne. Et donc mettre un pied et demi en Conference League.

Des séries en cours à étirer

Pour ce match décisif sur la route de l'Europe, Didier Tholot ne pourra compter ni sur Benjamin Kololli, ni sur Cipriano Marquinhos (tous deux blessés), tandis que Théo Berdayes, qui a un petit souci aux adducteurs, est incertain. Pas de quoi enrayer le bel optimisme de l'entraîneur du FC Sion, lequel va tout faire pour que les belles séries en cours se poursuivent jusqu'à dimanche soir.

«Mais attention, Lugano représente un gros défi. C'est sûrement l'une des meilleures équipes, avec nous, depuis le début de l'année», prévient le technicien, lequel veut que son équipe, qui récupère Kreshnik Hajrizi, Rilind Nivokazi et Josias Lukembila par rapport au succès contre Thoune (2-0), soit avant tout solide défensivement. «Il faut continuer à être très performants dans ce secteur, particulièrement contre Lugano, parce qu'une erreur ne pardonne pas. Et essayer de leur faire mal une fois qu'on a le ballon», espère Didier Tholot, tout en voyant une détermination particulière dans son équipe.

«Le groupe a envie, c'est sûr. Les résultats que l'on a sont mérités, ils ne tombent pas de nulle part. On a des complémentarités et des certitudes. Il faut qu'on profite de ces moments-là et qu'on entretienne cette dynamique», enchaîne-t-il, en exprimant son envie de continuer avec le même effectif la saison prochaine.

Sa volonté: conserver le même effectif

«Ce groupe n'est pas en fin de cycle, pas du tout. J'ai vu ce qui se passait à Servette, avec les joueurs fêtés après le match et les discours de reconstruction. Nous, aujourd'hui, on estime que notre groupe peut continuer. 95% de cet effectif sera là la saison prochaine», assure-t-il. Le cas de Winsley Boteli est en suspens, mais pour le reste, la stabilité sera de mise, en tout cas pour les quinze joueurs les plus impliqués cette année. Certains éléments s'étant particulièrement mis en valeur, comme Ilyas Chouaref et Anthony Racioppi, pourraient toutefois être sollicités et leur coach en est conscient. «Mon envie d'entraîneur, c'est de les garder et de construire ave eux. Après, il y a la réalité du club. S'il y a des offres qui sont très très importantes, le club les étudiera bien évidemment.» Mais il faudra y mettre le prix. Et rien ne dit d'ailleurs que les joueurs eux-mêmes aient envie de partir à la première occasion. Là aussi, les temps ont changé au FC Sion.