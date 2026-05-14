Winsley Boteli, une progression et des questions

Winsley Boteli a énormément progressé en une saison au FC Sion, sa première dans l'élite. L'attaquant de 19 ans est cependant pour l'instant un joker aux yeux de Didier Tholot, alors que son club réfléchit à débourser plus de trois millions de francs pour le recruter.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Winsley Boteli se présente ce dimanche face à Tim Spycher, légèrement excentré sur le côté gauche. L'attaquant lève la tête, voit l'espace sur la gauche du portier du FC Thoune, ouvre son pied... et voit sa frappe heurter le poteau en cette 18e minute.

Pour une fois titulaire en l'absence de Rilind Nivokazi, suspendu, l'avant-centre de 19 ans veut absolument prouver qu'il peut marquer en débutant un match, lui dont les six buts en Super League l'ont été en sortant du banc. Cette occasion manquée face au Gradin Nord va-t-elle le faire gamberger? Winsley Boteli le titulaire est-il maudit? Est-il condamné au rôle de joker éternel, comme Frédéric Chassot et Adrian Kunz avant lui?

Il répond lui-même à ces trois questions trois minutes plus tard en se trouvant au bon endroit sur un centre d'Ilyas Chouaref. Sa reprise en une touche est parfaite, le gardien battu et aucun vilain poteau ne vient cette fois se mettre en travers de sa route. Goal! Le speaker scande son prénom cinq fois de suite, invitant à chaque reprise le public de Tourbillon à crier les trois syllabes de son nom de famille. Les «BO-TE-LI» montent dans le ciel valaisan et le jeune homme hurle sa joie face au kop valaisan. Soulagé d'un poids. Oui, Winsley Boteli peut débuter un match de Super League et marquer un but.

Oui, il avait envie de prouver sa valeur

«Si j'avais envie de prouver que je pouvais être plus qu'un remplaçant? Un peu...», répond-il en toute sincérité à Blick, qui le retrouve après le match devant le vestiaire du FC Sion, le devoir accompli. Son but? «Le flair de l'attaquant.» A-t-il douté après le poteau? «Non, non, pas du tout.» Sa sortie à la 66e l'a surpris, mais il n'a pas un mot de travers envers Didier Tholot. «Il décide. Il a des options offensives, j'en suis une. Je joue pour l'équipe et lui prend des décisions pour le collectif. Mais oui, je suis heureux d'avoir pu montrer aujourd'hui que j'avais les capacités d'être titulaire dans cette équipe.»

Qu'en pense Didier Tholot, d'ailleurs? Winsley Boteli a-t-il fait un bon match ce dimanche? «Oui», répond l'entraîneur du FC Sion, qui ne change cependant pas d'avis concernant sa hiérarchie en attaque. L'avant-centre titulaire s'appelle Rilind Nivokazi, le joker Winsley Boteli. Et cet «ordre naturel des choses» est gravé dans le marbre valaisan, en tout cas cette saison. «Il y a un joueur qui débute bien les matches et un autre qui les finit bien. Pourquoi je me priverais de ces deux atouts?» Mais Winsley Boteli ne lui a-t-il pas prouvé ce dimanche qu'il pouvait être autre chose qu'un joker?

«Winsley tombe parfois dans la facilité»

«Il n'a pas envie de ce rôle et je le comprends parfaitement. Comme je l'ai dit, il a fait un bon match et je suis content qu'il ait marqué. Mais au-delà des buts, il y a ce qu'un avant-centre apporte dans le jeu», tempère l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, qui n'a visiblement pas trop envie que son jeune joueur s'enflamme un peu trop. «Winsley tombe parfois dans la facilité. S'il se montre moins facile, il peut être plus décisif», assure-t-il. «Mais il a des qualités évidentes et il peut progresser. Sa grande force, c'est qu'il ne lui faut pas cinquante occasions pour marquer.» Ce qui en fait le joker idéal, puisqu'il peut frapper en deux ou trois minutes, ce qui lui est arrivé souvent cette saison.

Et dans le jeu? «Il peut progresser dos au but, dans la profondeur, dans les duels...» Didier Tholot marque un temps. «Il a les qualités pour faire une belle carrière, s'il ne se fait pas manger par tout ce qu'il y a autour.» En clair: l'entourage, les sollicitations, l'argent. Et si l'entraîneur du FC Sion prend la peine de le mentionner, c'est qu'il sent que le risque existe.

«Je me sens plus complet»

Winsley Boteli, lui, assure avoir énormément progressé dans cette première saison professionnelle et pense avoir franchi un vrai palier. «Je me sens plus complet qu'au début de la saison, c'est sûr. Je suis désormais un joueur professionnel, établi dans une équipe de première division, ce que je n'étais pas il y a douze mois. Et dans le jeu, j'ai progressé partout. Même dans l'aspect défensif. Le coach le demande et j'ai appris à aimer ça.»

Lui qui est prêté par le Borussia Mönchengladbach se voit-il rester à Sion, qui dispose d'une option d'achat dont le montant est à négocier? «On verra. Je suis très très content d'être à Sion. L'équipe est super, l'ambiance au top.»

Trois millions de francs pour un joker?

Il appartient désormais à Barthélémy Constantin de négocier avec le club allemand pour faire baisser le prix au maximum. Le directeur sportif du FC Sion arrivera-t-il à discuter autour de trois millions de francs, ce qui représente déjà une somme considérable? Les premières tendances iraient vers le oui. Mais investir cette somme, l'une des plus grandes de l'histoire pour le FC Sion, vaut-il la peine pour un joueur aujourd'hui remplaçant? Dans un premier temps Didier Tholot esquive la question, renvoyant au président et au directeur sportif.

Mais l'avis du technicien, quel est-il? «Il y a le risque que tu prends et la somme que tu es prêt à payer. Ce n'est pas moi qui prendrai la décision.» Pour le dire clairement et en bon français: il pourrait là y avoir en apparence un point de divergence entre le coach et sa direction technique, parce que les Constantin, pour parler crûment, ne paieront pas trois millions pour un joueur assis sur le banc jusqu'à la 80e.

Mais Didier Tholot balaie ces suppositions d'avis divergent. «Le potentiel, il l'a. Son but contre Thoune, il ne ment pas, c'est un geste d'attaquant de talent, mais il y a encore du travail pour l'amener à haut niveau. Il y a une année, il jouant en M19. Il n'allait pas être titulaire tout de suite et il y a déjà une progression dans sa carrière. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec lui.» De là à investir gros? «Si je ne sentais pas clairement le potentiel du joueur, je dirais non à mon président. Là, je n'ai pas dit non.»