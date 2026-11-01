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Winsley Boteli manque un penalty
Sion va chercher un point à Lucerne grâce à Rilind Nivokazi

Sion a arraché le match nul à Lucerne (1-1) samedi lors de la 12e journée de Super League. Menés 1-0 après avoir manqué un penalty, les Valaisans ont égalisé à la 79e.
Publié: il y a 1 minute
Un bon point pour Ali Kabacalman et Sion?
Photo: Martin Meienberger/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans cette rencontre pauvre en occasion, il a fallu attendre la 56e pour observer un premier tir cadré. Winsley Boteli s'est alors chargé de tirer un penalty concédé par le défenseur lucernois Oscar Kabwit, mais a trouvé le portier Karlo Letica sur la trajectoire de sa frappe.

A force de ne pas être en mesure de créer des occasions franches, Sion s'est fait piéger par le FCL à la 65e. Kreshnik Hajrizi a alors dévié dans les filets d'Anthony Racioppi un centre-tir de Matteo Di Giusto.

Rilind Nivokazi entre et marque

Entré en jeu deux minutes avant, le Sédunois Franck Surdez a manqué le dernier geste à la 74e, alors qu'une égalisation dans le dos de Letica s'offrait à lui. Profitant du bon travail de Josias Lukembila et de la mauvaise sortie de l'ex-gardien du LS, Rilind Nivokazi a inscrit le 1-1 cinq minutes plus tard.

Après leur victoire étriquée face à Lausanne le week-end dernier, les hommes de Didier Tholot ont à nouveau peiné à trouver des solutions à l'offensive, à l'image de leur meilleur buteur Winsley Boteli, dont le dernier but remonte au 19 septembre. Au classement, Sion (3e, 23 points) court désormais le risque de voir Young Boys (2e, 25 pts) s'envoler si les Bernois l'emportent dimanche face à Zurich.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
Young Boys
Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC St-Gall
FC St-Gall
12
-3
19
5
FC Zurich
FC Zurich
11
-3
17
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Bâle
FC Bâle
11
-3
14
8
FC Lucerne
FC Lucerne
12
-6
13
9
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
10
FC Thoune
FC Thoune
11
-11
10
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Tour final
Tour de relégation
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