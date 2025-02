Le FC Sion doit réagir! Le début d'année 2025 et son calendrier compliqués sont une chose, mais, ce samedi, la réception du FC Zurich doit être l'occasion de voir une équipe conquérante. Didier Tholot réclame de l'agressivité et des duels.

Didier Tholot promet un FC Sion combatif au public de Tourbillon samedi. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Sion a besoin de ses supporters! Cette semaine, le club valaisan a mis gratuitement à disposition 3500 billets pour la réception du FC Zurich, ce samedi à 18h. Tous ceux de la Tribune est ont déjà trouvé preneurs et il en reste 1000 pour le Gradin Nord, disponibles le jour du match au stade. Les 1000 premières personnes à se présenter à la caisse pourront donc entrer gratuitement et soutenir le FC Sion dans la quête de sa première victoire de l’année. A noter, chiffre fou, que le FC Zurich a lui commandé… 2000 billets pour ses fans! Le secteur visiteurs sera donc plus que plein et débordera même sur toute la Tribune sud, dont les abonnés valaisans ont été recasés, gratuitement bien sûr, ailleurs dans le stade. Il pourrait donc y avoir potentiellement de l’ambiance à Tourbillon samedi soir.

Sur le terrain, l’atmosphère est un peu moins à l’enthousiasme, mais Didier Tholot s’interdit de sombrer dans la morosité. «Le positif amène le positif», a expliqué l’entraîneur du FC Sion à la veille d’affronter cet imprévisible FCZ, capable d’être brillant et misérable dans le même match. Le club valaisan compte un point en cinq rencontres en 2025 et, si le calendrier ultra-compliqué est une explication, il n’est pas la seule.

«On ne va pas chercher d'excuses»

«On ne va pas chercher d’excuses. Je n’en veux pas et je ne veux pas que le groupe en trouve. Aujourd’hui, la réalité, c’est qu’on n’est pas dans une bonne période. On doit remettre du jus, de l’agressivité, et c’est à moi de trouver les solutions pour faire réagir ce groupe», explique Didier Tholot, qui ne s’interdit rien en termes de composition d’équipe.

«Il faut certainement faire des aménagements. Quand tu perds, les cartes sont largement redistribuées et j’ai fait très attention au comportement cette semaine. Quand tu es moins bien, quand tu es critiqué, parce qu’on l’est, il faut avoir du tempérament. On devra en avoir contre Zurich», enchaîne le technicien français, conscient que le match de samedi pèsera lourd.

Perdre à Lugano, Bâle et YB n’a rien d’infamant pour un candidat au maintien. Une contre-performance à domicile contre Zurich le serait déjà un peu plus, surtout après le 0-1 contre GC et le 3-3 face à Servette cette année à Tourbillon. Alors, comment gagner et briser cette spirale négative? En changeant certains aspects tactiques, en effectuant des choix forts, mais aussi en demandant plus d’agressivité, assure-t-il.

Les duels, la priorité

«Cette semaine, on a mis l’accent sur les duels. Si tu veux trois points, il faut d’abord gagner les duels, puis jouer au ballon. J’attends de mes joueurs que chacun surpasse son tempérament», tonne Didier Tholot, mécontent du nombre de buts encaissés par son équipe (16 en cinq matches en 2025). «Il faut se réfugier dans le travail. On ne sera aidés par personne. Mais il faut aussi rester calmes et se rappeler que notre objectif, c’est le maintien. On doit donner au public ce qu’il attend, une équipe conquérante, qui ne lâche rien. Il faut que ça bascule de notre côté.»

Ce sera sans la dernière recrue Pajtim Kasami, dont le permis de travail n'était pas encore arrivé vendredi, et qui a encore besoin d'un petit peu de temps pour être pleinement opérationnel, selon Didier Tholot. «Son dernier match, c'était le 26 décembre», rappelle le coach, qui bénéficiera dès la semaine prochaine de l'apport de l'international suisse, qui peut occuper tous les postes du milieu, voire même de l'attaque. Il sera une option de plus à sa disposition, avec le tempérament manquant à ce FC Sion parfois un peu trop timide.