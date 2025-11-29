Didier Tholot: «Le but luganais m'emmerde»

Une erreur, un coup franc au fond, un penalty raté: Sion a tout fait pour se compliquer la vie à Lugano. L’égalisation évite la défaite, pas la frustration de Didier Tholot.

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce samedi, le FC Sion a peut-être rendu sa dernière visite au Cornaredo, puisque le FC Lugano rentrera dans son nouveau stade, l'AIL Arena, en juillet prochain. Et cette potentielle dernière ne restera pas dans les annales du club sédunois qui a enchaîné un troisième nul - sans grandes émotions celui-ci - consécutif (1-1) après Lausanne (2-2) et Zurich (2-2).

«Je pense qu’en dehors du score, il faut regarder la manière. Certes, ces derniers matches, on ne les gagne pas, mais on ne les perd pas non plus. La manière est bonne, et je pense que sur le long terme, ça va payer», analyse Ali Kabacalman après la rencontre, sur la piste d'athlétisme du stade tessinois.

Nouveau penalty loupé

L'histoire aurait pu être autre si Rilind Nivokazi avait été plus efficace. D'abord de la tête, peu avant l'ouverture du score des Luganais, sur un centre parfait de Nias Hefti. Puis - et surtout - sur penalty. Si Ali Kabacalman avait vu sa panenka heurter le haut de la barre transversale à Thoune, l'attaquant sédunois a complètement dévissé son tir qui a fini sa course contre les panneaux publicitaires. Le deuxième d’affilée manqué par le FC Sion.

«On est plusieurs sur la liste. Je voulais le tirer, Donat (ndlr: Rrudhani) aussi. Mais il le voulait vraiment. Tirer un penalty ne garantit pas de marquer. Tout le monde peut rater, même les grands joueurs: Messi, Ronaldo… C’est un fait de jeu, il ne faut pas s’arrêter à ça», évacue le capitaine du FC Sion, qui préfère rappeler la réaction de l'équipe après cet épisode. «C'est ce qu'il faut retenir: la manière, la mentalité, et le fait d’être revenus au score aujourd’hui.»

Attention aux tirs au but jeudi?

Si ce nouveau tir au but loupé a sans doute irrité une grosse partie des supporters sédunois présents au Cornaredo, Didier Tholot se montre lui davantage agacé par l'ouverture du score adverse. Un superbe coup franc de Yanis Cimignani, certes, mais rendu possible par une erreur au préalable de Jan Kronig. «Ce but m'emmerde. Je veux bien prendre un but sur une action collective, mais là, on se met en difficulté tout seul. Le ballon arrive dans nos pieds et nous échappe. Ensuite, on est obligés de faire faute, ça engendre le coup franc. Il n’y a pas une situation où on est mis en difficulté autrement», déplore le coach valaisan, qui regrette également le manque de créativité dans le jeu de son équipe à Lugano.

«On a été très bien jusqu’à 30 mètres du but. Ils ont un gros bloc avec six joueurs derrière, plus trois au milieu, mais on n’a pas pris assez d’initiatives sur les côtés, pas de centres en première intention, pas assez de monde dans la surface. C’est ce qu’on a essayé de rectifier à la pause. On l’a un peu mieux fait en deuxième mi-temps, mais il faudra encore être plus justes», assure le Bordelais, malgré tout satisfait de ce point pris à Lugano.

«Je n'en pas pris beaucoup ici», sourit-il. «À l’extérieur, c’est toujours bon à prendre. À part leur défaite contre Saint-Gall il y a trois jours, ils étaient sur cinq ou six victoires consécutives. Donc c’est un bon point, surtout après avoir fait une grosse erreur défensive qui nous coûte ensuite ce coup franc et après avoir raté un penalty. Mais on ne s’est pas désunis, on est allés chercher l’égalisation. On aurait même pu, sur une ou deux situations, peut-être gagner», estime Didier Tholot, qui doit sans doute espérer ne pas être poussé aux tirs au but jeudi à Aarau en Coupe de Suisse.