La Swiss Football League annonce le calendrier de la saison 2026-2027 pour la Super League et la Challenge League. Le coup d'envoi est prévu fin juillet 2026, avec une pause hivernale de quatre semaines.

La Swiss Football League a fixé les dates clés de la prochaine saison de Super League et de Challenge League. Le championnat des deux catégories débutera le dernier week-end de juillet 2026.

La pause hivernale en Super League durera quatre semaines. Elle débutera le 20 décembre 2026 et se terminera le 16 janvier 2027. En Challenge League, le championnat sera suspendu une semaine de plus.

Fin de championnat en juin

La saison de Super League se terminera le jeudi 27 mai pour le Relegation Group et le week-end 29/30 mai pour le Championship Group. La dernière journée de deuxième division est prévue pour le vendredi 28 mai. La semaine suivante, les matches de barrage entre l'avant-dernier de Super League et le deuxième de Challenge League auront probablement lieu le mardi 1er juin pour le match aller, le match retour le vendredi 4 juin.