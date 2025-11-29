«On ne va pas s'appuyer sur le 4-0 contre Lugano»

Ce samedi, le FC Sion retrouve Lugano, une équipe qu'il avait largement battu début août (4-0). Une rencontre importante dans la lutte au Top 6 pour un club valaisan à la recherche de points.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce 3 août dernier, c'était match de gala à Tourbillon. Pour sa deuxième journée de championnat, Sion avait humilié Lugano (4-0) et partait du bon pied dans sa nouvelle saison de Super League. Quasi quatre mois plus tard, les deux équipes se retrouvent et la donne n'est pas la même.

Le point commun entre les formations est qu'elles ont sans doute accumulé pas mal de frustration lors de leur dernière sortie. «Le contenu était bon, mais il nous manque les points, souffle Didier Tholot à la veille de la rencontre au Tessin. Si on me dit que j'ai mal joué, mais que je prends deux fois plus de points, j'accepte.» Il faut dire que face à Zurich dimanche dernier les Valaisans menaient 2-0 avant de voir leur adversaire revenir et, finalement, partager l'enjeu.

Un Lugano à deux visages?

De son côté, Lugano a joué en milieu de semaine face à Saint-Gall et s'est incliné à la maison. Surprenant, sachant que les Tessinois avaient fait tomber le leader Thoune, dans l'Oberland bernois, quelques jours auparavant. «Il y a très peu de différence entre ces deux visages de Lugano, tempère Didier Tholot. Un peu plus ou un peu moins de réussite, principalement.»

Un coup d'arrêt pour la machine luganaise, qui restait sur trois victoires de suite en Super League. «Peut-être que ça leur a mis un petit coup sur la tête et que ça va les perturber… Mais on doit surtout faire notre match et sortir une prestation solide», ajoute le coach sédunois.

«Regarder vers le haut»

«Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas s'appuyer sur le 4-0 face à Lugano, prévient Didier Tholot, qui sait que ce match était à part. On veut surtout être bien positionnés à Noël et, pour cela, il faut prendre des points maintenant.» Cette quête de résultats positifs qui caractérise désormais le FC Sion, qui semble en avoir marre des «jolis matches» avec un ou zéro point au bout.

«Oui, j'ai envie de regarder vers le haut au classement car le faire vers le bas, c'est réducteur, explique-t-il encore. J'ai l'ambition de mener ce groupe le plus haut possible par rapport aux qualités individuelles et collectives, mais également aux infrastructures.» Pour le faire, cela commence par ramener un résultat positif du Tessin ce samedi.

Une rencontre à Lugano qui se disputera peut-être à nouveau sans Benjamin Kololli. «On va prendre la décision ce vendredi, révèle Didier Tholot. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas prendre de risque.» Réponse ce samedi, en fin de journée.