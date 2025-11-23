Épargnés par la neige à Riddes, les Sédunois se sont remis au travail après la trêve pour un mois de décembre qui s’annonce glacial par son intensité: le FC Zurich débarque ce dimanche, en attendant, entre autres, un sacré piège à Aarau en Coupe.

Didier Tholot et le FC Sion affrontent un FC Zurich imprévisible ce dimanche à 14h. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La neige a miraculeusement épargné les terrains d'entraînement du FC Sion à Riddes cette semaine. «Il a neigé jusqu'à Martigny, pas plus loin», s'étonnait un employé du FC Sion, alors que l'entraînement de la première équipe venait de se terminer.

Didier Tholot, qui préfère largement l'été à l'hiver, était content d'avoir trouvé un terrain vert plutôt qu'un manteau blanc face à lui, mais n'était pas hyper-enthousiaste non plus.

«Les conditions sont compliquées», pestait le technicien ce vendredi, et sa voix enrouée trahissait l'envie d'être aux Seychelles ou aux Maldives plutôt qu'à Riddes. Mais, comme ses joueurs, il n'a pas le choix: les six prochaines semaines s'annoncent très intenses avant de partir en vacances de Noël.

Benjamin Kololli toujours absent

«Ce mois de décembre s'annonce très riche», détaille Didier Tholot, qui aura un sacré piège à affronter avec son équipe le 4 décembre au Brügglifeld d'Aarau en Coupe de Suisse au milieu des rencontres de Super League. «On a pu faire souffler un peu quelques joueurs et retaper quelques blessés durant cette trêve. Tant mieux, parce qu'on aura besoin de tout le monde», glisse-t-il. Pour ce dimanche, et la réception du FC Zurich, le seul absent s'appelle Benjamin Kololli (convalescent), tandis que Noé Sow et Théo Berdayes sont incertains.

Des internationaux convaincants

Si plusieurs joueurs ont profité de cette trêve pour se reposer un peu, d'autres sont partis en sélection. Ilyas Chouaref et Malte ont brillé (victoire en Finlande 1-0, courte défaite contre la République Tchèque 2-3), cela a également été le cas de Liam Chipperfield, très bon avec la Suisse M21 contre la France.

«J'ai regardé ces deux matches, celui-là et la défaite au Luxembourg, et Liam a été très bon France. Je suis très content de son évolution. Désormais, il peut jouer à haute intensité pendant 80 ou 90 minutes. Quand je suis arrivé, il pouvait le faire sur une demi-heure. Il a franchi des paliers qui lui permettent de s'imposer chez nous et avec les M21 de la Suisse. Ses 90 minutes contre la France ont été impressionnantes, il a couru, mis du rythme, bien joué...», confie Didier Tholot au sujet d'un jeune joueur qui a débuté la saison sur le banc avant de conquérir dernièrement un poste de titulaire au mérite.

Liam Chipperfield a pris beaucoup de maturité récemment. Photo: TOTO MARTI

«J'ai un très bon rapport avec Liam, j'ai toujours fait preuve d'honnêteté envers lui. Je ne lui ai jamais promis ce que je n'allais pas pouvoir lui donner. Ce qu'il a aujourd'hui, il le mérite», enchaîne l'entraîneur du FC Sion.

Sion, qui reste sur un 2-2 à Lausanne et une victoire à Tourbillon contre Saint-Gall, espère enchaîner ce dimanche, et Didier Tholot réclame plus de concentration. «On prend encore trop de buts évitables. A Lausanne, on a fait le plus dur, on marque en premier, mais on les laisse revenir trop facilement.»

Thoune, une inspiration

L'entraîneur du FC Sion aimerait voir son équipe s'inspirer du FC Thoune. «Cette équipe a le caractère nécessaire pour lâcher beaucoup moins vite que les autres. C'est pour ça qu'ils sont tout en haut.» Alors? «Chacun doit en faire un petit peu plus. Dans le jeu, on est bien. De mieux en mieux, même. Mais on prend des buts à mon avis évitables, en n'étant pas mis hors de position.»

Zurich et son très bon potentiel offensif

Reste une dernière question: comment préparer un match contre ce FC Zurich aussi imprévisible. «C'est vrai qu'ils sont capables de tout, mais on sait surtout la qualité qu'il y a dans ce club. Regardez le potentiel offensif! Keny, Phaeton, Markelo, Zuber, Perea... Ça fait pas mal!», assure Didier Tholot, très méfiant d'un adversaire que Sion a battu lors du tout premier match de la saison. Les Valaisans étaient menés 2-0 à dix minutes du terme et s'étaient imposés 3-2.