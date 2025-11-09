Quatre buts mais un match nul entre Lausanne et Sion

Le LS et le FC Sion n'ont pas su se départager, dimanche à la Tuilière. Les Sédunois ont pourtant mené 2-0, après une folle entame. Mais les Vaudois ont su réagir avant la mi-temps.

Nias Hefti (Sion) devance Enzo Kana Biyik. Les deux hommes ont été décisifs ce dimanche. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Thomas Freiburghaus

Les hauts de Lausanne en novembre, c'est d'habitude plutôt fine bruine, belles bourrasques et températures ressenties proche du 0°C. Ce dimanche après-midi, c'était soleil et même près de douze degrés au stade de la Tuilière. Des conditions idéales pour profiter d'un joli spectacle entre le Lausanne-Sport et le FC Sion.

Sion commence très fort

Et c'est peu dire qu'il y en a eu, du spectacle dans ce duel 100% romand. Et ce dès les premières minutes du match. Après sept minutes seulement, le FC Sion ouvrait déjà le score, après une action d'école menée par Nias Hefti et Ilyas Chouaref. À la passe décisive, le premier nommé trouvait Rilind Nivokazi, qui n'avait qu'à conclure face au but désert du LS.

Quatre minutes à peine plus tard, Nias Hefti était à nouveau à la passe décisive, superbe, de son pied gauche. À la réception, des Lausannois qui baissent la tête, mais surtout Théo Berdayes, qui a pu rediriger (un brin chanceusement) le ballon dans les filets lausannois.

Le FC Sion menait de deux buts sur le synthétique de la Tuilière. Les hommes de Peter Zeidler, qui avait changé six joueurs par rapport à jeudi en Europe, semblaient manquer de repères. Mais la vérité des quinze premières minutes n'est pas toujours celle des quinze suivantes.

Lausanne revient au score

Car le LS a réagi à la 20e. Sékou Fofana a adressé un bon centre-tir, depuis la droite de la l’attaque lausannoise. Enroulé, son essai n’a juste pas été dévié par Enzo Kana Biyik et a surpris Anthony Racioppi.

Mais deux minutes plus tard, une pichenette géniale de Liam Chipperfield trouvait Ilyas Chouaref, qui transformait l’essai et remettait les siens deux buts devant? Non, pour un hors-jeu de quelques centimètres.

Le LS était toujours dans le coup et revenait même au score à la 33e, après dix minutes plus calmes. Une belle ouverture de Sékou Fofana, encore lui, trouvait Florent Mollet dans la surface sédunoise. Le meneur de jeu français parvenait à servir son compatriote Enzo Kana Biyik, pour le 2-2.

À la mi-temps, le LS était revenu à égalité dans un match mal commencé. Grâce à... trois joueurs pas titulaires jeudi face à l'Omonoia Nicosie: Sékou Fofana, Florent Mollet et Enzo Kana Biyik.

Terne deuxième période

La deuxième mi-temps a été moins riche en rebondissement. Le rythme était coupé par de nombreuses interruptions de jeu pour petits bobos. Puis par un énorme craquage des ultras sédunois, à l'heure de jeu, qui a interrompu le match plusieurs minutes. Le brouillard (des fumigènes) était là, le froid avec. Le spectacle était parti.

Le spectacle en tribunes.

Lausanne a tenté, par ses entrants offensifs Theo Bair, Alban Ajdini ou Beyatt Lekoueiry. Mais ceux-ci ont manqué de tranchant, tout comme les entrants sédunois Donat Rrudhani et Josias Lukembila. Les dix minutes de temps additionnel n'ont pas non plus permis un dernier renversement de situation, malgré une dernière occasion plus que chaude dans la surface du FC Sion.

Au final, ce match nul – où tout ou presque s'est joué en premier mi-temps – n'arrange personne. Mais ce 2-2 ne plombe personne non plus.