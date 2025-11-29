DE
FR

Match nul à Lugano
Sion conclut un mois de novembre compliqué avec un point

Sion n'a pas regoûté à la victoire ce samedi, mais il aura au moins pris un point à Lugano (1-1). Résultat synonyme de troisième match nul consécutif pour les Valaisans.
Publié: 19:55 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Pas de vainqueurs entre Luganais et Sédunois.
Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus
Blick_Bastien_Feller.png
Bastien FellerJournaliste Blick

Trois points en quatre matches. Le FC Sion a conclu ce samedi à Lugano un mois de novembre très compliqué. Après avoir perdu contre Thoune (2-1), et gâché deux avantages de deux buts face à Lausanne (2-2) et Zurich (2-2), les Valaisans sont allés prendre un point à Lugano sur la pelouse d'un Cornaredo très peu garni (2857 spectateurs).

Un nul finalement logique puisqu'aucune des deux équipes n'est vraiment parvenue à prendre le dessus sur l'autre dans une rencontre sans grandes émotions.

Plus sur la Super League
La ligue suisse a fixé les dates clés du prochain championnat
Une semaine après le Mondial
La ligue suisse a fixé les dates clés du prochain championnat
Jan Kronig, véritable patron de la défense du FC Sion
Super League
Originaire du Haut-Valais
Jan Kronig, véritable patron de la défense du FC Sion

Bijou de Yanis Cimignani

Après une légère domination luganaise dans le jeu en début de rencontre, les Sédunois se procuraient la première véritable occasion du match après une longue séquence de possession. Et seulement à la 24e minute de jeu. Nias Hefti était trouvé dans son couloir gauche, puis centrait pour la tête de Rilind Nivokazi qui butait sur Amir Saipi.

Un arrêt dans un premier temps d'autant plus important que pratiquement dans la foulée, Jan Kronig fauchait Mattia Zanotti, après avoir manqué son contrôle, devant sa surface de réparation. Excentré, mais pas démotivé pour autant, Yanis Cimignani se chargeait de la sanction et nettoyait la lucarne droite (29e) d'un Anthony Racioppi impuissant et au chômage technique jusque-là et carrément jusqu'à la pause.

Une réaction était attendue dans le camp valaisan. Celui-ci se retrouvait d'ailleurs pour la première fois dans la peau du chasseur depuis trois rencontres. Les joueurs de Didier Tholot devaient réagir, mais continuaient d'éprouver les mêmes difficultés à s'infiltrer efficacement dans les 30 derniers mètres adverses, bien défendus par la formation de Mattia Croci-Torti.

Nouveau penalty manqué

Ils obtenaient toutefois une occasion en or de tromper Ami Saipi lorsque Mattia Zanotti tirait bêtement le maillot de Kreshnik Hajrizi sur un corner. Penalty logique dont Rilind Nivokazi se chargeait. Mais l'attaquant valaisan, passé par la deuxième équipe du FC Lugano lors de la saison 2023-2024, allumait les panneaux publicitaires (57e). Après Ali Kabacalman face à Thoune, un nouveau Sédunois loupait un penalty qui avait le poids de changer complètement le visage d'une rencontre.

Les regrets ne duraient cependant pas bien longtemps puisque Liam Chippefield, trop brouillon jusqu-là, profitait d'un mauvais renvoi d'Antonios Papadopoulos pour faire trembler les filets tessinois (63e). Didier Tholot tentait ensuite de forcer la décision en faisant entrer Benjamin Kololli, Théo Berdayes et Josias Lukembila pour Liam Chipperfield, Ilyas Chouaref et Donat Rrudhani (72e).

Mais la dernière occasion de la rencontre tombait dans les pieds de Yanis Cimignani, qui voyait sa déviation du bout du pied être stoppée par Anthony Racioppi devant sa ligne (77e). Sion enchaîne ainsi un troisième match nul en championnat, avant de s'en aller à Aarau jeudi prochain pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
14
11
31
2
FC St-Gall
FC St-Gall
14
12
27
3
Young Boys
Young Boys
14
7
25
4
FC Bâle
FC Bâle
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zurich
FC Zurich
15
-5
20
8
FC Lucerne
FC Lucerne
1:1
15
4
19
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
15
-10
14
12
FC Winterthour
FC Winterthour
1:1
15
-25
7
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus