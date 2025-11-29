Sion conclut un mois de novembre compliqué avec un point

Sion n'a pas regoûté à la victoire ce samedi, mais il aura au moins pris un point à Lugano (1-1). Résultat synonyme de troisième match nul consécutif pour les Valaisans.

Bastien Feller Journaliste Blick

Trois points en quatre matches. Le FC Sion a conclu ce samedi à Lugano un mois de novembre très compliqué. Après avoir perdu contre Thoune (2-1), et gâché deux avantages de deux buts face à Lausanne (2-2) et Zurich (2-2), les Valaisans sont allés prendre un point à Lugano sur la pelouse d'un Cornaredo très peu garni (2857 spectateurs).

Un nul finalement logique puisqu'aucune des deux équipes n'est vraiment parvenue à prendre le dessus sur l'autre dans une rencontre sans grandes émotions.

Bijou de Yanis Cimignani

Après une légère domination luganaise dans le jeu en début de rencontre, les Sédunois se procuraient la première véritable occasion du match après une longue séquence de possession. Et seulement à la 24e minute de jeu. Nias Hefti était trouvé dans son couloir gauche, puis centrait pour la tête de Rilind Nivokazi qui butait sur Amir Saipi.

Un arrêt dans un premier temps d'autant plus important que pratiquement dans la foulée, Jan Kronig fauchait Mattia Zanotti, après avoir manqué son contrôle, devant sa surface de réparation. Excentré, mais pas démotivé pour autant, Yanis Cimignani se chargeait de la sanction et nettoyait la lucarne droite (29e) d'un Anthony Racioppi impuissant et au chômage technique jusque-là et carrément jusqu'à la pause.

Une réaction était attendue dans le camp valaisan. Celui-ci se retrouvait d'ailleurs pour la première fois dans la peau du chasseur depuis trois rencontres. Les joueurs de Didier Tholot devaient réagir, mais continuaient d'éprouver les mêmes difficultés à s'infiltrer efficacement dans les 30 derniers mètres adverses, bien défendus par la formation de Mattia Croci-Torti.

Nouveau penalty manqué

Ils obtenaient toutefois une occasion en or de tromper Ami Saipi lorsque Mattia Zanotti tirait bêtement le maillot de Kreshnik Hajrizi sur un corner. Penalty logique dont Rilind Nivokazi se chargeait. Mais l'attaquant valaisan, passé par la deuxième équipe du FC Lugano lors de la saison 2023-2024, allumait les panneaux publicitaires (57e). Après Ali Kabacalman face à Thoune, un nouveau Sédunois loupait un penalty qui avait le poids de changer complètement le visage d'une rencontre.

Les regrets ne duraient cependant pas bien longtemps puisque Liam Chippefield, trop brouillon jusqu-là, profitait d'un mauvais renvoi d'Antonios Papadopoulos pour faire trembler les filets tessinois (63e). Didier Tholot tentait ensuite de forcer la décision en faisant entrer Benjamin Kololli, Théo Berdayes et Josias Lukembila pour Liam Chipperfield, Ilyas Chouaref et Donat Rrudhani (72e).

Mais la dernière occasion de la rencontre tombait dans les pieds de Yanis Cimignani, qui voyait sa déviation du bout du pied être stoppée par Anthony Racioppi devant sa ligne (77e). Sion enchaîne ainsi un troisième match nul en championnat, avant de s'en aller à Aarau jeudi prochain pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.