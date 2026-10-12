Sion a un trou dans son effectif et il commence à se voir

Si le FC Sion a sombré samedi à la Praille, il le doit à la très bonne prestation du Servette FC, mais aussi au match cauchemardesque de sa défense centrale. La question se repose dès lors: pourquoi ne pas avoir recruté un joueur de bon niveau à ce poste cet été?

Le début de saison du FC Sion a attiré des compliments de toutes parts, bien mérités. Fini le temps des extravagances au mercato, le club valaisan vise désormais juste dans son recrutement, engage des joueurs qui sont intéressés par autre chose qu'un salaire démesuré et multiplie les bons coups, qu'ils soient venus de Challenge League (Ali Kabacalman, Jan Kronig, Rilind Nivokazi) ou en quête de relance après un début de carrière qui s'enlisait gentiment à l'étranger (Franck Surdez, Winsley Boteli, Anthony Racioppi). En une phrase: Sion recrute moins cher, et mieux!

La direction du club valaisan a compris les bienfaits de la stabilité (mieux: les applique), Didier Tholot entame sa quatrième (!) saison, et les joueurs à problème ont été exfiltrés, jusqu'en Arménie s'il le fallait. Tout ceci est vrai. Et reste vrai même après une défaite 3-0 à Genève, avec des prestations cataclysmiques de la majorité de ses joueurs, y compris parmi ceux pré-cités. Il serait profondément injuste de tirer des conclusions hâtives et négatives après une gifle, même aussi douloureuse qu'une humiliation dans le derby du Rhône.

Un effectif bien construit, sauf à un poste

Ce qui est par contre tout aussi vrai, c'est que Sion a un trou dans son effectif, à un poste majeur qui plus est: celui de défenseur central. En Valais, désormais, tous les postes sont doublés, de manière intelligente. Les ailiers sont nombreux et interchangeables, tandis que l'arrivée de Fodé Sylla est venue combler une lacune au milieu et apporter de la fraîcheur. Les postes de latéraux sont occupés par deux doublettes complémentaires (Numa Lavanchy et Ryan Kessler à droite, Marquinhos Cipriano et Nias Hefti à gauche). Mais dans l'axe? Il manque un joueur, et la lacune avait été identifiée très tôt. Et elle a été exposée dans les grandes largeurs ce samedi devant 11'800 spectateurs à la Praille.

Après la blessure de Kreshnik Hajrizi, Barthélémy Constantin avait assuré, alors que le mercato d'été était encore jeune et que la Coupe du monde n'avait pas encore sacré l'Espagne, qu'il allait faire le nécessaire pour assurer le coup, le temps que l'international kosovar soit de retour. Une obligation, car la paire formée des deux Valaisans Jan Kronig et Kreshnik Hajrizi avait été ultra-importante la saison dernière.

La blessure du Sierrois a donc représenté un vrai coup dur, que Didier Tholot compense comme il peut depuis le début du championnat actuel en faisant reculer Noé Sow. S'il n'a pas toujours fait de bons matches, le Français en a surtout fait un peu trop souvent des mauvais pour être totalement rassurant à ce poste. Tout n'est cependant pas à jeter, loin de là, et il a progressé après des débuts franchement inquiétants, lui qui arrive désormais à enchaîner les prestations de niveau suffisant, le naufrage de la Praille pouvant être interprété comme une exception.

Trop court en défense centrale

Il n'empêche: il manque quelqu'un. Et Sion est aujourd'hui la seule équipe de Super League qui compte dans son effectif deux défenseurs centraux prêts à jouer, pas un de plus. La preuve? Ce samedi, à Genève, lorsque Didier Tholot s'est agacé après trente minutes de jeu et a décidé de provoquer une réaction au sein de son groupe, il a décidé de changer un ailier pour un attaquant. Le technicien français n'a de toute façon pas eu le choix de changer quelque chose en défense centrale malgré le naufrage de Jan Kronig et de Noé Sow, vu qu'en se retournant vers son banc de touche, il n'a pu voir que le seul Lorenzo Villa, un joueur auquel il ne fait pas du tout confiance.

Lorenzo Villa n'est manifestement pas prêt

La preuve? Il ne l'a même pas fait débuter lorsqu'il en a eu l'occasion, à Kerzers en Coupe de Suisse, et les vingt-cinq minutes vues ce jour-là n'ont visiblement pas convaincu Didier Tholot que l'Italien de 23 ans, arrivé de la Juventus pour trois ans, pouvait faire l'affaire cet automne, pas plus que ses trois matches en 1re ligue avec les M21 ou les dizaines de séances d'entraînement à Riddes. En une phrase comme en dix: Lorenzo Villa n'est pas un renfort aujourd'hui, tel que l'avait promis Barthélémy Constantin au coeur de l'été. Peut-être l'Italien sera-t-il un joueur capable de débuter en Super League un jour, mais ce jour n'est manifestement pas proche.

Et le problème est que l'absence de Kreshnik Hajrizi se prolonge, semaine après semaine. Et que Sion, pendant ce temps-là, n'a pas d'alternative crédible en défense centrale, ce qui peut conduire à des désastres tels que celui de samedi.

De nouveau: attention à ne pas sur-interpréter cette défaite. Mais il semble indéniable qu'un défenseur central apte à être titulaire en Super League manque dans l'effectif du FC Sion aujourd'hui. Et que cette lacune commence à se voir.

Trois jeunes Valaisans en prêt en Challenge League

Cette situation laisse sans doute quelques regrets aux trois jeunes Valaisans prêtés en Challenge League cette saison, qu'il s'agisse de Noah Grognuz (Nyon), Maxime Dubosson (Carouge) ou Gilles Richard (Yverdon). Même si Sion ne joue plus la Conference League, l'accumulation des matches et la défiance envers Lorenzo Villa auraient sans doute permis à l'un des trois de pouvoir s'exprimer, au moins partiellement. Ce ne sera pas le cas avant janvier, au plus tôt, mais Sion, s'il veut viser le podium de Super League, ne fera probablement pas l'économie d'un recrutement en janvier. Même si le mercato d'hiver est compliqué, il est possible d'y trouver des bonnes opportunités. La (double) preuve: Kreshnik Hajrizi et Jan Kronig, les deux titulaires, ont tous deux signé au FC Sion à cette occasion, en 2025 et 2024 respectivement. Aujourd'hui, Sion espère surtout que le premier revienne le plus vite possible. Mais que de temps (et de points) perdu(s) en route...