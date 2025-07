Un supporter genevois fait face à la justice pour des actes violents lors d'un match de Coupe entre Winterthour et Servette en avril 2024. Il est accusé d'avoir lancé une torche enflammée dans les tribunes, risquant de blesser gravement des spectateurs.

1/4 Après le match de Coupe FC Winterthour contre Servette FC, une trentaine de supporters genevois cagoulés se sont précipités sur le terrain. Photo: keystone-sda.ch

Keystone-SDA

Le match de Coupe entre le FC Winterthour et le Servette FC, disputé le 28 avril 2024, s’est terminé dans une atmosphère explosive. Une trentaine de supporters genevois ont envahi le terrain peu après le coup de sifflet final. Parmi eux, un homme, aujourd’hui accusé, a lancé une torche enflammée «avec force et de manière ciblée» en direction des tribunes pleines à craquer de la Schützenwiese, selon l’acte d’accusation.

Cette torche de détresse, pouvant atteindre une température de 2500 degrés, a atterri dans les gradins. Une spectatrice l’a vue passer à quelques centimètres de sa tête. Une femme et un homme ont été frôlés et leurs vêtements brûlés par le projectile. Un supporter local, en tentant d’éviter la flamme, est tombé et s’est blessé à l’épaule. Un autre a eu le réflexe de se baisser à temps – sans quoi sa tête aurait été percutée.

L’accusé a accepté le risque de blesser

Selon les autorités, toutes les personnes touchées ont souffert de blessures légères. Mais pour le Ministère public, en lançant cet engin pyrotechnique, l’accusé a consciemment accepté le risque de causer des brûlures graves ou même des blessures oculaires pouvant mener à la cécité.

Peu après le jet de la torche, des supporters de Winterthour ont eux aussi pénétré sur la pelouse. Une bousculade s’en est suivie, jusqu’à l’intervention des agents de sécurité qui ont réussi à séparer les groupes rivaux. L’accusé a ensuite lancé un second objet, non identifié, en direction de la tribune Est.

Les débordements se sont poursuivis après la rencontre. Le prévenu, accompagné d’une quarantaine d’autres individus, a saccagé le passage souterrain de la gare récemment rénové. Des feux d’artifice ont été allumés, des dalles du plafond arrachées, des poubelles détruites et des vélos projetés. Le groupe a également lancé des pierres, issues d’une voie ferrée, sur des agents de police. Le trafic ferroviaire a dû être partiellement interrompu pendant une trentaine de minutes.

32 mois de prison requis

Le prévenu a reconnu les faits dans les grandes lignes. Le procès se tient donc selon une procédure abrégée, ce qui signifie que la proposition de peine du Ministère public peut directement être élevée au rang de jugement, après un interrogatoire, sans plaidoiries.

Le Ministère public propose une peine de 32 mois de prison, dont un an ferme. Les 20 mois restants seraient assortis d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. À cela s’ajoutent une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs ainsi qu’une amende supplémentaire.

La liste des infractions est longue: tentative de lésions corporelles graves, dommages à la propriété, violation de la paix publique, infraction à l’interdiction de se masquer le visage et mise en danger par des explosifs.

Des sanctions aussi pour les clubs

Les incidents de ce soir-là n’ont pas seulement des conséquences judiciaires pour le supporter genevois. Les deux clubs ont également été sanctionnés. Les autorités ont interdit l’accès au secteur visiteurs pour les supporters du Servette FC lors du match suivant à domicile, en raison des débordements en dehors du stade.

La Swiss Football League a également infligé une amende de 40'000 francs au Servette FC pour l’envahissement du terrain. Le FC Winterthour a écopé, de son côté, d’une amende de 5000 francs. Le club zurichois a aussi prononcé plusieurs interdictions de stade, valables sur plusieurs années.