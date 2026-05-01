Cinq buts et huit passes décisives sur ses sept derniers matches: Junior Kadile effectue des débuts fracassants en Super League avec le Servette FC. Dribbles déroutants, centre précis et capacité d'élimination: l'ailier sait tout faire.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Neuf matches. Cinq buts. Huit assists. Il n’y aurait même pas besoin d’aller plus loin pour décrire l’impact qu’a Junior Kadile depuis son arrivée au Servette FC cet hiver, mais il n’est sans doute pas inintéressant de rajouter que l’ailier breton n’a marqué aucun but, ni offert aucune passe décisive, lors de ses deux premières rencontres en grenat. Ses chiffres fous se concentrent donc en réalité sur sept matches, les sept derniers, série en cours.

Et au-delà des statistiques, il y a cette impression de fluidité et de facilité dans le jeu, et cette qualité de passe et de centre, y compris sur coup de pied arrêté, tout aussi impressionnante que sa faculté à éliminer ses adversaires par le dribble. En une phrase: Junior Kadile est un ailier complet et imprévisible, qui ne peut pas se ranger dans une case. Et en plus il défend...

A-t-il chambré ses partenaires?

Face à Winterthour, dimanche dernier à la Praille, le cador de l’aile gauche a réussi un «hat-trick» de passes décisives et il aurait largement pu finir à cinq ou six offrandes si ses coéquipiers avaient été plus efficaces. Leur en a-t-il fait le reproche dans le vestiaire, avec un brin de chambrage, notamment envers Florian Ayé? La question l’amuse.

«Je n’ai rien à dire à ce sujet», fait-il mine d’évacuer la question, sourire en coin, se cachant derrière le sacro-saint «secret du vestiaire». Il est d’ailleurs impliqué directement sur le but de Thomas Lopes, sans que sa passe compte pour un assist, ce qui ne le chagrine pas. «Je suis surtout content pour Thomas, avec son deuxième but en deux matches.»

Servette et les ailes du bonheur

Et il glisse au passage un petit conseil «d’ancien de 23 ans», toujours bon à prendre: «Cela lui montre qu’il faut être dans la surface pour marquer.» Le jeune ailier droit venu d’Ambilly a réussi une très belle prestation face à Winterthour et Servette peut encore et toujours compter sur ses ailes du bonheur, celles qui doivent le conduire vers une saison 2026/27 réussie… si Junior Kadile reste en grenat, bien sûr.

Alors, y a-t-il une chance de le voir continuer l’aventure? Pour rappel, le Français est prêté par son club d’Almere, en deuxième division néerlandaise, et rien n’est sûr pour l’instant. Lui-même ne veut pas en dire trop, se contentant de dire qu’il se sent bien à Servette. «Chaque chose en son temps. Il reste quatre matches, je suis concentré dessus. On verra la suite après.»

Son premier «hat-trick d'assists»

Junior Kadile vit donc dans le moment présent et cette philosophie lui réussit plutôt bien, puisqu’il a réussi ce dimanche le tout premier «hat-trick» de passes décisives de sa carrière. «Ca fait plaisir franchement», commente-t-il, pas frustré du tout de ne pas avoir marqué. «Mon pied voulait faire des assists aujourd’hui, c’est comme ça!». Et ce dimanche sur le terrain de Grasshopper? Pour l'heure, Junior Kadile apprécie les Sauterelles puisque son bilan face à elles est de deux buts et un assist, lors de la magnifique victoire 5-0 des Servettiens le 21 mars dernier.