Trois passes décisives pour Junior Kadile ce dimanche après-midi à la Praille! Le génial ailier a fait parler son talent et Servette s'est imposé 5-3 face à Winterthour dans une rencontre spectaculaire.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Cinq buts et huit assists en neuf matches: voilà le bilan de Junior Kadile depuis son arrivée au Servette FC cet hiver et il n'est pas exagéré d'écrire que l'ailier français est un véritable phénomène à l'échelle de la Super League.

Ce dimanche, face à Winterthour, «JK10» a ajouté trois passes décisives à sa collection et aurait pu en compter deux ou trois de plus avec un peu plus de réussite (ou de réalisme...) de la part de ses coéquipiers. La cellule de recrutement du Servette FC, parfois moquée, peut prendre sa revanche sur ses détracteurs: avoir déniché ce joueur de talent en deuxième division néerlandaise est un coup de maître.

Winterthour a marqué trois fois, quand même

Ce dimanche, le SFC s'est imposé 5-3, grâce à un doublé de Miroslav Stevanovic en début de match, à un coup de tête victorieux de Florian Ayé, ainsi qu'à une réussite de Steve Rouiller de la tête sur coup-franc, et à une finition rageuse du jeune Thomas Lopes. Plus que jamais, Servette s'enflamme grâce à ses ailes du bonheur et il est juste de dire que l'après-midi a été agréable à La Praille, même si elle l'a moins été pour Jeremy Frick, lequel a encaissé trois buts sur trois tirs cadrés du FCW, sans être responsable sur aucun d'entre eux. Il y a donc eu du spectacle, mais pas vraiment de suspense, tant le Servette FC a été le plus fort.

Ce succès, le quatrième consécutif à la Praille (15 buts marqués!) permet au SFC de recoller à Lucerne et d'ainsi toujours avoir la possibilité de terminer septième, son dernier objectif cette saison. Ce n'est pas glorieux, évidemment, mais ce tour de relégation doit surtout permettre à Jocelyn Gourvennec de préparer la saison prochaine. A ce titre, ce que montrent les Grenat est plus que réjouissant.

Timothé Cognat rejouera-t-il à la Praille?

A noter que ce succès a été acquis sans l'emblématique milieu de terrain Timothé Cognat, absent de dernière minute pour cause de blessure. Le Français rejouera-t-il à la Praille? Il ne lui reste probablement plus qu'une occasion pour le faire, le 12 mai face à Lausanne, vu qu'il a demandé à ce que son bon de sortie soit activé cet été. A moins, bien sûr, que Servette décide de le bloquer, ou que l'élégant milieu de terrain ne trouve pas exactement ce qu'il souhaite, auquel cas son aventure grenat pourrait se prolonger, vu que son contrat est bien évidemment toujours en cours.