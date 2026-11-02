Servette sera privé de son buteur jusqu'au début de l'année 2027

Blick Sport
Victime d’une lésion au genou face au FC Saint-Gall samedi (2-1), Kingstone Mutandwa sera indisponible environ huit semaines. «Son retour à la compétition est envisagé début 2027, sous réserve d’une évolution favorable de sa récupération», détaille le Servette FC dans une communication officielle ce lundi.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
12
26
34
2
Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zurich
12
-1
20
5
FC St-Gall
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Bâle
12
-4
14
8
FC Lucerne
12
-6
13
9
FC Thoune
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zurich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Tour final
Tour de relégation