Touché au genou samedi à Saint-Gall, l'avant-centre zambien Kingstone Mutandwa sera absent des terrains jusqu'au début de l'année 2027, annonce le Servette FC ce lundi.

Servette sera privé de son buteur jusqu'au début de l'année 2027

Servette sera privé de son buteur jusqu'au début de l'année 2027

Blick Sport

Victime d’une lésion au genou face au FC Saint-Gall samedi (2-1), Kingstone Mutandwa sera indisponible environ huit semaines. «Son retour à la compétition est envisagé début 2027, sous réserve d’une évolution favorable de sa récupération», détaille le Servette FC dans une communication officielle ce lundi.