Après une ouverture du score de toute beauté, Servette a bien failli tomber dans le piège du FC Vaduz. Mais les Genevois ont finalement pu remporter la partie sur le score de 2-1.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Thomas Lopes a bien choisi son jour. En ce match «spécial Halloween» à la Praille, l’originaire d’Ambilly a décoché une frappe qui a terrorisé Leon Schaffran, portier du FC Vaduz. À la 15e et alors que la partie commençait sur des bases plutôt tranquilles, Steve Rouiller a récupéré autoritairement un ballon long et glissé la balle à son No 36. Avec l’audace qui le caractérise, Thomas Lopes a pris sa chance, du gauche et de 25 mètres. Son tir puissant a fait plus que trembler les filets liechtensteinois et offert l'ouverture du score aux locaux.

Le quatuor d'attaque genevois actif

Une illustration supplémentaire que le nouveau quatuor d'attaque servettien (depuis les absences de David Datro Fofana et Miroslav Stevanovic) a tout pour faire peur à ses adversaires. En première mi-temps, en plus de la superbe réussite du meneur de jeu Thomas Lopes, l'ailier gauche Jesper Karlsson comme le buteur Kingstone Mutandwa ont été très remuants. Parfaitement servi par Mathis Lambourde, le quatrième larron, le Suédois aurait pu ouvrir le score à la 14e, mais a vu sa reprise contrée, puis a provoqué, amenant une triple occasion à la 19e, conclue par un poteau du Zambien.

Mais il faut avouer qu'après la 20e, les attaquants servettiens ont été plus discrets, les Genevois laissant aux visiteurs le soin de faire le jeu et reculant passablement (plus de 70% de possession pour Vaduz à la mi-temps). Commettant des fautes, aussi (3 cartons jaunes sortis par Luca Cibelli contre le Servette FC jusqu'à la 25e). De quoi offrir de bons coups de pied arrêtés à Vaduz, ce qui a obligé Edvinas Gertmonas à se détendre de tout son long à la 28e, pour garder le score inchangé, ce jusqu'à la pause.

L'inévitable Lutfi Dalipi égalise

Les hommes de Jocelyn Gourvennec sont revenus des vestiaires avec l'intention de faire le break. Mathis Lambourde aurait pu s'en charger dès la 48e, à la réception d'un corner. Mais le Français n'a pas su cadrer sa reprise de la tête, trop piquée. Quelques minutes plus tard, Kingstone Mutandwa (52e), puis à nouveau Mathis Lambourde (53e) ont, tour à tour, mis Leon Schaffran à contribution. Le gardien du FC Vaduz a repoussé les deux tentatives grenat. Son homologue genevois, Edvinas Gertmonas, s'est à peine ébroué sur une tête trop molle de Marcel Mansberger, à la 56e. Une bonne illustration de la possession stérile du club du Liechtenstein.

La partie a continué sur le même petit rythme jusqu'à la 76e, quand Jesper Karlsson s'est retrouvé seul face à Leon Schaffran. Mais le Suédois était un brin trop court pour parvenir à tromper le portier du FC Vaduz. Le 2-0 était proche, mais comme souvent dans ces moments-là, le 1-1 n'est pas bien loin non plus. Et une minute après seulement, le virevoltant Fribourgeois Lutfi Dalipi est parvenu à garder la maîtrise du ballon dans une forêt de jambes genevoise et a catapulté le ballon au fond du but gardé par Edvinas Gertmonas. Servette pouvait regretter son manque de tranchant en deuxième mi-temps et se voyait surpris par un FC Vaduz très stérile jusqu'ici.

Kingstone Mutandwa offre trois points précieux

Heureusement pour les Genevois, leur buteur Kingstone Mutandwa n'est pas réputé pour baisser les bras. Et malgré une reprise acrobatique juste manquée à la 83e, il a pris sa revanche une minute plus tard, remettant son club devant au tableau d'affichage et célébrant avec le staff sur la pelouse. Servette reprenait les devants et ne les lâchait plus jusqu'au coup de sifflet final. Victoire finale 2-1 pour les locaux.

Les Genevois s'en sortent, eux qui se seraient mordus les doigts si la victoire leur avait échappé. Les hommes de Jocelyn Gourvennec, aussi, enchaînent en championnat, après leur belle victoire d'il y a deux semaines face à Sion à domicile (3-0).