Le joueur offensif des Grenat sera éloigné des terrains pour une durée estimée à six mois. Depuis son arrivée au bout du lac en 2017, c’est la première fois qu’il sera absent aussi longtemps.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Servette FC devra se passer de Miroslav Stevanovic pour un bon moment. L’attaquant sera absent pendant environ six mois en raison d’une blessure au ménisque, ont annoncé les Grenat mercredi.

Le joueur de 36 ans a déjà été opéré la semaine dernière et vivra une première avec cette longue absence. Au club depuis 2017, Stevanovic n’avait en effet jamais disputé moins de 30 matches officiels en une saison sous les couleurs grenat.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations