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Touché au ménisque
Miroslav Stevanovic absent plus longtemps que prévu

Le joueur offensif des Grenat sera éloigné des terrains pour une durée estimée à six mois. Depuis son arrivée au bout du lac en 2017, c’est la première fois qu’il sera absent aussi longtemps.
Publié: il y a 7 minutes
Coup dur pour le SFC et Miroslav Stevanovic.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Servette FC devra se passer de Miroslav Stevanovic pour un bon moment. L’attaquant sera absent pendant environ six mois en raison d’une blessure au ménisque, ont annoncé les Grenat mercredi.

Le joueur de 36 ans a déjà été opéré la semaine dernière et vivra une première avec cette longue absence. Au club depuis 2017, Stevanovic n’avait en effet jamais disputé moins de 30 matches officiels en une saison sous les couleurs grenat.

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