ATS Agence télégraphique suisse
Le Servette FC devra se passer de Miroslav Stevanovic pour un bon moment. L’attaquant sera absent pendant environ six mois en raison d’une blessure au ménisque, ont annoncé les Grenat mercredi.
Le joueur de 36 ans a déjà été opéré la semaine dernière et vivra une première avec cette longue absence. Au club depuis 2017, Stevanovic n’avait en effet jamais disputé moins de 30 matches officiels en une saison sous les couleurs grenat.
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Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
10
24
28
2
Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St-Gall
10
-2
16
5
FC Zurich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Bâle
10
-3
13
8
FC Lucerne
10
-5
12
9
FC Thoune
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zurich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Tour final
Tour de relégation