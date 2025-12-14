Jocelyn Gourvennec: «Ça ne m'était jamais arrivé»

Servette a sombré d’entrée à Lugano ce dimanche. Battus dans l’engagement, trop bas et rapidement menés, les Grenat ont couru après le score malgré une meilleure seconde période. Jocelyn Gourvennec, leur entraîneur, pointe un cruel manque de constance. Interview.

Bastien Feller Journaliste Blick

Dimanche à Lugano, le Servette FC est une nouvelle fois retombé dans ses travers (4-2). Erreurs individuelles, manque d'agressivité et d'engagement ont coûté cher à des Genevois très rapidement menés de trois buts et qui ne parviennent toujours pas à lancer leur saison. Interview de Jocelyn Gourvennec, un coach grenat irrité par la prestation de son équipe au Tessin.

Comment explique-t-on ce début de match qui condamne Servette à la défaite?

On est battus dans l'engagement dès le départ. Ça se sent rapidement. Sur les coups de pied arrêtés, ils touchent les ballons... Ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait faire un match solide et on est menés 3-0 rapidement. C'est la première fois que cela m'arrive dans ma carrière, d'être menés comme ça, aussi rapidement. Le premier ballon qu'on touche dans leur surface ou la nôtre, c'est sur le but de David Douline au bout de 35 minutes, je crois.

40 minutes.

Oui voilà. On a mis 40 minutes pour toucher un ballon dans la surface adverse. Ce n'est pas dans nos habitudes. Après je trouve qu'on a bien corrigé, on s'est organisé différemment. La deuxième mi-temps est une bonne mi-temps, mais malheureusement une course-poursuite. Et on encaisse encore un but sur coup de pied arrêté.

Cette ouverture du score vous fait mal. C'était trop facile pour Lugano.

On est trop bas et collés à notre défense. Ils ont fait un bon début de match, mais on était trop bas, collés à la défense. Si on est un peu plus haut, il n'arrive pas ce qui s'est passé avec un défenseur central qui met cette frappe qui n'est même pas une frappe de folie. Cela a trop de conséquences et on est à mon avis en ce moment pas du tout connecté sur ce que réclame le très haut niveau.

Il y a aussi eu ce gros loupé dès le retour des vestiaires.

On a trois occasions de revenir à 3-2 et on prend le 4-1 droit derrière. C'est difficile. Mais on n'a pas lâché et cette deuxième période, durant laquelle on fait 1-1 face à Lugano, est plus conforme avec ce qu'on peut faire. La première période est vraiment à oublier.

Après ce match solide face à Grasshopper le week-end dernier (victoire 1-0), cela vous déçoit de voir cette attitude de la part de vos joueurs?

Oui, car on était sur une bonne dynamique. Les semaines d'entraînement sont très bonnes depuis trois ou quatre semaines. Mais finalement, quand on voit ce début de match, on se dit que ça ne sert à rien. Parce que tout ce qu'on cultive toute la semaine en termes d'abnégation, d'engagement, de duel, de course, on veut le développer car ce n'est pas naturel chez nous. On était sur des matches plus conformes à ce qu'on veut et ce soir, comme à Lucerne, on a une mi-temps sur deux. Face à Lucerne c'est un point, contre Lugano ça ne passe pas.

Pour ajouter à vos malheurs, vous perdez Florian Ayé sur blessure.

On a aussi Bradley Mazikou qui a pris un jaune largement évitable en fin de match et qui sera suspendu. Je crois que c'est à l'image de ce qu'on a fait lors de ce début de saison. Sur ce match, on est capables de montrer notre pire et notre meilleur visage en termes de jeu, de situation chez l'adversaire, de mise hors de position de l'adversaire, ce qu'on a souvent réussi en deuxième période. On est capables de le faire mais on manque de solidité et ça nous coûte trop cher.

Comment expliquer cette difficulté à apporter de la constance à cette équipe?

C'est une prise de conscience individuelle, on est trop inconstants. Depuis le début de la saison, il y a eu de très bonnes choses. Parfois des choses un peu moyennes mais ça passait en termes de résultat. Toute l'entame de match aujourd'hui n'est pas acceptable. C'est une rechute et c'est un effectif qui en connaît trop.

Vous réjouissez-vous d'arriver à cette pause hivernale?

Il reste encore un gros match face à Bâle. Si on commence comme ce soir, ce sera difficile. C'est une bonne équipe. On est bons quand on est sur l'adversaire, dans l'engagement, les courses et si on est dans l'état d'esprit, comment on utilise le ballon, il nous manque quelque chose. Quand on est concentré là-dessus, on a moins d'engagement et contre les bonnes équipes c'est difficile.