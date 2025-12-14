Réduit à 10, puis à 9 en toute fin de match, le Lausanne-Sport a accroché un troisième 0-0 de rang. Du côté des Vaudois, on préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide après cette rencontre face au FC Bâle.

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne - Lugano, 0-0. Kuopio - Lausanne, 0-0. Bâle - Lausanne, 0-0. Les plus fidèles supporters du LS qui ont enchaîné la Tuilière, la Finlande et les bords du Rhin n'en ont pas réellement eu pour leur argent puisque voilà plus de 270 minutes que le LS n'a plus trouvé le fond des filets. 365 pour être exact, puisque le dernier Vaudois buteur était Theo Bair face à Yverdon (25e minute), en Coupe de Suisse.

Si l'on est plutôt du côté des optimistes, on peut aussi se dire que cela fait 275 minutes que la défense lausannoise n'a plus encaissé. Là aussi, le chiffre est parlant et c'est celui que veut retenir Karlo Letica, portier croate du LS. «Je suis plutôt du genre à trouver le positif donc, pour moi, le plus important est qu'on ait pas encaissé aujourd'hui.» Logique, quand le rôle du dernier rempart est de ne pas prendre de but.

«La passion des joueurs»

Qu'en est-il de son entraîneur? «D'abord, j'aimerais passer le compliment à mon équipe concernant l'humilité et l'esprit d'équipe dont ils ont fait preuve», veut d'abord souligner Peter Zeidler.

Par contre, le problème d'efficacité devant le but inquiète un peu le coach allemand. «Je vais même plus loin que les trois derniers matches, analyse-t-il. Cela fait des semaines qu'on ne marque pas. C'est un sujet, bien sûr.» Cela dit, ce dimanche face à Bâle, l'attaque du LS avait des circonstances atténuantes. Dès l'heure de jeu, il a évolué avec un homme de moins sur la pelouse à la suite de l'expulsion de Beyatt Lekoueiry. Un rouge qui ne fait aucun doute pour son coach d'ailleurs.

«Quand on s'est battu avec passion, on peut être satisfait du résultat, se réjouit Peter Zeidler. Les gars ont tout donné pour défendre et je suis content de leur prestation combative et sur le plan physique.» En première période, l'Allemand avait décidé d'aligner de manière surprenante Bryan Okoh en numéro 10. «Ses prestations à l'entraînement le justifiaient mais on a vu que ce n'était pas sa position idéale et j'ai dû corriger cela à la mi-temps.» En faisant entrer le futur expulsé, pas sûr que la décision du technicien était la meilleure.

«Un 0-0 ici, je signe»

Mais toujours le mot pour faire sourire, Peter Zeidler tient aussi à souligner les bonnes performances de son arrière-garde, surtout après un troisième blanchissage. «Le président demande toujours des clean sheets et ça fait que le verre est à moitié plein», sourit-il.

De son côté, Karlo Letica est également content du match nul ramené du Parc Saint-Jacques. «Si quelqu'un me propose de venir ici et de ramener un 0-0, je signe direct», appuie le portier.

La fête face à la Fiorentina

Désormais, la suite du programme sera «la fête» – selon les mots de Peter Zeidler – face à la Fiorentina, jeudi à 21h à la Tuilière. «Personnellement, je n'aime pas parler de match de gala, tempère Karlo Letica. Ce sera un bon match dans un stade plein mais on veut surtout faire des points pour nous qualifier.» Le Croate avoue quand même qu'il se réjouit de cette rencontre.

Avant une dernière pour cette année 2025, face à Lucerne. «Ce sera un match important au niveau du classement et idéalement, on va le gagner», prévoit Peter Zeidler. Plus qu'à allier les actes aux mots.