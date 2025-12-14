Pour la troisième fois de suite, le Lausanne-Sport conclut un match sur un score nul et vierge. Après Lugano et Kuopio, c'est avec le FC Bâle que les Vaudois ont partagé l'enjeu. Un bon point, compte tenu du fait qu'ils ont évolué à 10 dès la 59e minute.

16h30. Le peu de soleil qui plane sur Bâle en ce dimanche après-midi ne réchauffe plus rien. Surtout pas la Muttenzerkurve, qui a décidé de réaliser un show pyrotechnique de bel aloi au moment où les joueurs sont entrés sur le terrain et a voulu réchauffer les corps et les cœurs face à Lausanne.

Les joueurs, eux, n'avaient pas forcément reçu le mémo concernant le spectacle attendu sur le terrain. Longtemps, la rencontre est restée très fermée et les occasions n'ont pas plu en première période. Pourtant, on aurait pu s'attendre à un beau match puisque, dès la 4e minute, Ibrahim Salah a inquiété une première fois Karlo Letica, qui a dû s'allonger pour repousser la frappe du Marocain.

Un peu plus tard, Alban Ajeti, en bonne position, a tenté de rabattre une tête mais cette fois, le portier du LS a eu beaucoup moins de peine à la capter (10e). Ce qui est sûr, c'est qu'en ce début de match, c'est clairement Bâle qui montrait les meilleures intentions, les Vaudois ne parvenant pas à créer avec la balle.

Jamie Roche proche d'ouvrir le score

Après ces deux actions initiales, il a fallu bien plus de temps pour pouvoir se mettre quelque chose sous la dent (qui claquait sans doute chez certains spectateurs). Les deux frappes de loin de Gaoussou Diakité n'étaient de loin pas suffisantes pour inquiéter Marwin Hitz (17e et 24e). Sur le banc, les deux entraîneurs n'étaient pas du même avis concernant les décisions arbitrales. Ludovic Magnin et Peter Zeidler se sont partagé leur manière de penser, le coach lausannois allait même jusqu'à mettre un doigt devant sa bouche en signe de silence à son homologue bâlois.

En toute fin de période, Lausanne s'est enfin montré dangereux. D'une belle frappe du gauche brossée, Jamie Roche aurait pu ouvrir le score mais le gardien bâlois détournait du bout des doigts. Clairement, le Parc Saint-Jacques venait d'assister à la plus belle action du match jsqu'éà présent.

Carton rouge pour un remplaçant

Les Vaudois allaient-ils pouvoir capitaliser sur cette bonne fin de première mi-temps? Chose est sûre: les deux entraîneurs n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient devant leurs yeux et chacun a effectué un double changement à la pause. Placé en 10, Bryan Okoh n'avait pas l'air d'avoir convaincu Peter Zeidler et il était remplacé par Beyatt Lekoueiry. Problème? À la 59e, le Mauritanien était renvoyé plus tôt à la douche après avoir laissé traîner sa semelle sur le mollet de Metinho. Désormais, ramener un point du déplacement à Bâle serait une bonne affaire pour le LS.

Forcément et avec l'entrée de Xherdan Shaqiri dans la foulée, les Rhénans se sont portés à l'assaut de la cage lausannoise. Mais bien en place, le système défensif visiteur résistait. Il a aussi pu compter sur la maladresse des Bâlois, à l'image de cette frappe de Marin Soticek qui s'est envolée dans les tribunes (83e).

Au bout des cinq minutes de temps additionnel, les protégés de Peter Zeidler pouvaient souffler – malgré une dernière grosse occasion rhénane. En toute fin de match, Brandon Soppy était également expulsé pour un deuxième carton rouge. Mais l'essentiel est que les Vaudois venaient de décrocher, dans la douleur, un bon point sur la pelouse du champion suisse.