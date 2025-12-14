Un bien triste Servette FC s'incline à Lugano

Servette s'est incliné à Lugano ce samedi (4-2). La faute notamment à une entame de match catastrophique, mais aussi par de nouvelles grossières erreurs individuelles.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après son succès obtenu à Zurich face à Grasshopper samedi dernier (1-0), le Servette FC a montré un bien triste visage ce dimanche à Lugano. L'entame de match des Servettiens était même aisément qualifiable de catastrophique. Dès la 24e minute de jeu déjà, Jocelyn Gourvennec et ses joueurs étaient menés de trois buts.

Début de match catastrophique du SFC

Antonios Papadopoulos ouvrait la marque dès la 5e et une frappe lointaine sur laquelle Joël Mall, titulaire en raison de la blessure de Jérémy Frick, pouvait bien mieux faire. Les Tessinois obtenaient ensuite un penalty pour une faute de main de Lilian Njoh à la 18e, puis Uran Bislimi concluait une belle combinaison sur coup franc d'une frappe sèche de l'extérieur des seize mètres (24e).

Pour couronner le tout, les Genevois perdaient sur blessure leur meilleur buteur (8 buts), Florian Ayé, dans la foulée (30e). Jérémy Guillemenot, titularisé lors des deux dernières rencontres, retrouvait ainsi sa place sur le terrain. Un changement forcé qui avait son importance lors de la suite de la rencontre.

Jérémy Guillemenot doublement décisif

Devant de trois réalisations, les Luganais laissaient progressivement les Servettiens reprendre leur esprit. De quoi réduire le score, par David Douline de la tête, quelques minutes avant la pause (40e). Remontés par ce goal, les Grenat, avec Anthony Baron à la place de Dylan Bronn, revenaient forts des vestiaires et Jérémy Guillemenot obtenait une opportunité en or de rapprocher encore un peu plus son équipe des Luganais. Mais l'attaquant genevois manquait sans gloire son face à face avec Amir Saipi (47e).

Un loupé d'autant plus regrettable que cinq minutes plus tard, Antonios Papadopoulos marquait sur corner le quatrième, après avoir remporté son duel face à... Jérémy Guillemenot. De quoi enterrer les maigres espoirs de retour servettien, malgré la nouvelle réduction du score, signée cette fois-ci Samuel Mraz (73e).

Sous leur costume pour célébrer la Fête de l'Escalade, les supporters servettiens pouvaient quelque peu regretter de ne pas être restés faire la fête à Genève. Car à Lugano, il n'y a rien eu à célébrer pour les Grenat.