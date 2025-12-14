Anthony Racioppi enchaîne les bonnes performances avec le FC Sion et reçoit les compliments de son entraîneur et de ses coéquipiers. Est-il devenu le meilleur portier de Super League? Le gardien de 26 ans garde la tête froide, conscient que tout peut aller très vite.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Anthony Racioppi a été l’homme du match ce samedi à Tourbillon, et il devrait y avoir peu de monde pour contester ce constat objectif. Le gardien du FC Sion a en effet livré une prestation de très haut niveau face à Grasshopper pour permettre aux Valaisans de s’imposer 1-0. Sept arrêts au total, un penalty détourné à la 75e et une impression permanente de solidité: voilà le bilan du portier de 26 ans, sous contrat avec le FC Sion jusqu'en 2029.

Son entraîneur Didier Tholot n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après la rencontre. «Anthony, c’est quelqu’un d’assez discret, qui a subi quelques revers avant de venir à Sion. Ces matches vont lui faire du bien», a souligné le technicien sédunois, en référence également à la démonstration de son portier face à YB la semaine dernière (2-0). Le coach a aussi rappelé une vérité dans le football. «Le collectif est important, mais si tu n’as pas un buteur et un bon gardien, c’est difficile de performer et d’être dans le haut du classement. Anthony est un portier qui te gagne des points, comme cela a encore été le cas ce soir.»

Un gardien qui ramène des points

Même avis du côté de Numa Lavanchy, pour qui l’arrêt sur penalty face à Jonathan Asp Jensen vaut autant qu'un but. «Ces trois points aujourd’hui, ils sont aussi pour Antho», assure le défenseur, sans pour autant oublier l’effort collectif. «On a défendu de manière solidaire. Mais il a fait un bon match et c’est aussi pour ça qu’on a un grand gardien: pour nous faire des points. Il le montre depuis le début de la saison avec nous.»

Le Vaudois insiste sur l’impact global du Genevois. «Sur ce match, bien sûr, il arrête le péno, ça met tout de suite du crédit sur sa performance. Mais il fait des arrêts déterminants dans tous les matches. Il a une belle présence, un bon jeu au pied, il joue haut, il n’a pas peur de sortir.»

Le défenseur cite même une action passée presque inaperçue, mais révélatrice, lors de ce match face à GC. «Typiquement la passe de Liam Chipperfield: il sort bien. Peut-être que tout le monde l’a oubliée, mais s’il n’est pas réveillé, s’il n’est pas dans son match, ça peut être but. Et après, tout le monde tombe sur Chipperfield. Il y a plein de petites choses comme ça qui, dans le match, nous aident énormément.»

Le meilleur gardien en Super League aujourd'hui? Oui pour Numa Lavanchy

Lui qui suit de près le championnat de Suisse, voit-il un meilleur portier à l'heure actuelle en Super League? «Sincèrement, non. Un gardien qui ramène autant de points qu'Anthony aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est lui qui est le plus en vue», assure Numa Lavanchy.

Et que dit le principal intéressé de toutes ces éloges? Il les accueille avec la sérénité de celui qui est passé par des moments difficiles récemment à Hull City et Cologne et sait que tout va très vite, dans les deux sens. Entendre le kop sédunois chanter son nom pour la première fois lui a fait sincèrement chaud au coeur, et il n'a pas manqué de le relever à l'heure de l'interview.

Le kop valaisan a scandé son nom pour la première fois

«C'est un moment fort pour moi. Ils l'ont fait pendant le match et ils l'ont refait à la fin et je leur en suis reconnaissant», explique-t-il, fort de ses sept arrêts. Avec le soutien du Gradin Nord dans son dos, il a plongé sur sa gauche sur le penalty de Jonathan Asp Jensen et cette décision était la bonne. «C'est vrai que c'était un tournant dans ce match. 1-0 pour nous, quinze minutes à jouer... Je suis resté calme. Je ne sais pas s'il y avait faute ou non, mais je sais qu'il y a un penalty, c'est tout ce qui importe. J'ai alors essayé d'entrer dans la tête de l'attaquant. Ça m'a réussi, tant mieux.»

Que signifie exactement «entrer dans la tête de l'attaquant»? Avait-il des indications sur son côté préférentiel et a-t-il cherché à l'influencer? «Honnêtement, non. Normalement, on étudie les attaquants pour savoir où ils tirent, mais lui, c'est le seul où je n'avais aucune image. J'y suis allé à l'instinct», sourit le Genevois, qui reste donc sur deux blanchissages consécutifs après celui face à YB et son rival de toujours Marvin Keller.

Murat Yakin va-t-il vouloir le revoir en mars?

Le fait d'avoir gagné ce duel à distance avec son ancien coéquipier (et concurrent) à Young Boys lui a fait du bien et pourrait avoir attiré l'attention de Murat Yakin. Régulièrement convoqué sur la liste de piquet, le gardien du FC Sion peut-il envisager de concurrencer celui d'YB pour le poste de troisième gardien derrière Gregor Kobel et Yvon Mvogo? Sur le plan des performances pures, il n'a rien à lui envier depuis le début de la saison. «Tout footballeur a envie de représenter son pays. Je donne le meilleur de moi-même et je me tiens prêt. Bien sûr que j'ai envie de retrouver l'équipe de Suisse.» Le plus vite possible? «Peut-être. J'espère.»

Moins de risques au pied

S'il a toujours été très fort sur sa ligne, et qu'il a constamment démontré une belle présence aérienne, le portier de 26 ans semble avoir définitivement laissé derrière lui les hésitations au pied qui venaient parfois plomber la perception que pouvait avoir le public de ses performances. En d'autres termes, il a simplifié son jeu au pied, prenant moins de risques inutiles à Sion qu'à YB.

«Je n'ai rien changé dans ma routine. Dans le football, aussi, il y a une part de chance et si l'on parle de mes deux blanchissages, il faut surtout féliciter l'équipe. Après, sur la question du jeu au pied, c'est le jeu aussi qui me demande de jouer différemment. Ce soir, par exemple, on savait que GC jouait homme à homme partout sur le terrain. En étant constamment pressé, tu ne vas pas jouer court, mais tu vas chercher à allonger, sachant que le jeu dans le dos, ça peut être leur faiblesse. On essaie de s'adapter aux adversaires.»

Une mentalité qui en fait un gardien plus complet et fiable que jamais, tout en restant décisif sur sa ligne.