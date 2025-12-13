Non, Sion ne méritait pas forcément la victoire samedi face à GC (1-0), mais les Valaisans l'accueillent avec plaisir. Pas question de se relâcher: Didier Tholot, le regard déjà tourné vers mardi à Saint-Gall, a imposé un repas d'après-match en commun à ses joueurs.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les réactions des deux entraîneurs après la victoire du FC Sion face à GC (1-0) samedi à Tourbillon suffisaient à résumer le sentiment général. «Je suis très satisfait de la performance de mon équipe. Nous avons eu la possibilité d'égaliser avec ce penalty et nous ne l'avons pas fait», a commencé par dire Gerald Scheiblehner, l'entraîneur autrichien des Sauterelles. Et Didier Tholot? «Cela n'aurait pas été illogique que GC reparte avec un point.» En clair et pour le dire très simplement: Sion s'en sort bien avec la victoire.

«Nous avons été très gênés par le pressing individuel tout-terrain de Grasshopper. Malgré ça, on a fait une première mi-temps cohérente, je trouve. On aurait pu tuer le match avec notre immense occasion de la 45e...», glisse l'entraîneur du FC Sion en référence au raté incroyable de Rilind Nivokazi, lequel a échoué seul à deux mètres du but de Justin Hammel juste avant la pause. Deux minutes auparavant, Benjamin Kololli avait inscrit le penalty du 1-0 avec beaucoup de sang-froid.

Didier Tholot: «On prend les trois points, on les accepte»

Alors que Sion avait manqué l'occasion de mener 2-0, sa deuxième mi-temps a été très compliquée. «On a beaucoup subi, ils nous ont mis en difficulté. Et notre gardien sort le penalty, tant mieux. On prend les trois points, on les accepte. Il y a des matches où on méritait plus, comme face à Zurich à la maison ou à Lausanne. Et il y a des matches comme aujourd'hui, où on s'en sort bien», enchaîne Didier Tholot, lequel est très heureux avec les 27 points que compte son équipe après 17 rencontres.

«Ce match contre GC était presque plus important que celui face à YB, même s'ils valent les deux trois points. Parce que tout le monde s'attend à ce que tu gagnes facilement, tu as plus de pression, même si on savait qu'on allait souffrir ce soir», assure-t-il.

Pas de Burger King samedi soir

«Maintenant, on a deux matches avant la trêve pour se positionner au mieux. On va bien récupérer et ça commence tout de suite. On va manger ensemble après le match», relève encore Didier Tholot, lequel veut mettre toutes les chances de son côté et n'a visiblement pas envie que ses joueurs profitent du partenariat avec Burger King ce samedi soir. Après le repas en commun, et une bonne nuit de sommeil chacun dans son foyer, les Sédunois se retrouveront dimanche après-midi pour l'entraînement pour bien préparer le déplacement de mardi à Saint-Gall, qui précédera le dernier match de l'année, samedi à la maison face à Winterthour.

Combien ses joueurs veulent-ils faire de points sur ces deux matches? 30 à Noël, ce serait déjà bien? La question fait sourire Numa Lavanchy. «On ne se fixe pas d'objectifs de la sorte. On veut simplement prendre le plus de points possible», répond le latéral droit, qui s'attend évidemment à souffrir mardi à Saint-Gall, mais se tient prêt au combat comme toujours.

Des compliments pour Nias Hefti

Si Numa Lavanchy a été très solide sur son côté, le meilleur joueur de champ valaisan a sans doute été son homologue côté gauche Nias Hefti, dont les dédoublements incessants avec Ilyas Chouaref ont fait tourner la tête des Sauterelles. C'est d'ailleurs à la suite d'un centre de l'infatigable latéral gauche du FC Sion qu'est arrivé le penalty de la victoire, obtenu par Donat Rrudhani et transformé par Benjamin Kololli. «Je suis content pour Nias, c’est quelqu’un qui n’a jamais contesté son sort lorsqu'il a été un peu sur la touche l’année passée et qui aujourd’hui est indiscutable sur son côté gauche», l'a complimenté Didier Tholot.

Ce samedi soir, dix joueurs ayant participé à la saison de Challenge League ont été utilisés par l'entraîneur du FC Sion. Et son équipe se réveillera quatrième de Super League dimanche matin.