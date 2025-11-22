Le FC Sion s'associe à Burger King pour la saison 2025-2026. Cette collaboration vise à «partager» les forces et offre des avantages aux abonnés du club dans les restaurants valaisans de l'enseigne.

Le logo Burger King apparaîtra sur la veste officielle de l’équipe les jours de match Photo: FC Sion

Blick Sport

Le FC Sion a un nouveau partenaire pour la saison 2025-2026! Le club valaisan a officialisé une collaboration avec l’enseigne de restauration rapide Burger King, dans l’objectif de «partager leurs forces», indique le communiqué.

Rassurons d’emblée les supporters: entre deux sprints et trois montées en pressing, les joueurs ne devraient pas troquer leur régime sportif contre un menu XXL. Les abonnés du FC Sion, eux, pourront en revanche profiter d’un rabais dans tous les Burger King du canton du Valais. Une motivation supplémentaire pour venir au stade et fêter une victoire avec un Whopper, ou oublier une défaite avec quelques nuggets.

Le logo Burger King apparaîtra désormais sur la veste officielle de l’équipe les jours de match. Des opérations sur les réseaux sociaux ainsi que des événements dans les restaurants de Sion, Martigny, Monthey et Sierre sont également prévus, avec des joueurs du club en invités.

Didier Tholot s'en amuse

A terme, des actions pourraient également être proposés pour les fans, comme par exemple un rabais de 10% à chaque but marqué par le FC Sion dans un match. Une victoire 5-0 ou 5-2 offrirait ainsi un repas à moitié prix aux personnes présentes au match et qui auraient envie de poursuivre la soirée dans un restaurant Burger King. Interrogé à ce sujet vendredi en conférence de presse, Didier Tholot s'en est amusé. «J'espère que les rabais sont pour les spectateurs et pas les joueurs», a rigolé l'entraîneur du FC Sion, lequel va porter un soin tout particulier à l'alimentation dans les prochaines semaines. «On a beaucoup de matches jusqu'à Noël, la récupération sera importante, la nutrition aussi. On va mettre en place quelque chose pour faire en sorte qu'on traverse bien ce mois de décembre.» Le FC Sion n'a pas de nutritionniste à temps plein, mais Didier Tholot et son staff sont attentifs à ce que mangent leurs joueurs.

Une collaboration inscrite dans la continuité

Ce partenariat prolonge une première expérience menée cet été avec la formation féminine U17 du club. Une entrée en matière qui a visiblement donné envie aux deux parties de passer au plat principal.

«Nous sommes ravis de formaliser ce partenariat avec le FC Sion. Nous voulons soutenir le sport local et encourager les grands rêves», explique Nils Engel, CEO de QR Group SA. De son côté, le directeur général du club, Marco Degennaro, se réjouit d’une association avec une «marque dynamique et proche de la population».

Reste à savoir si cette alliance sera la bonne recette pour la victoire. En attendant, les supporters peuvent déjà se préparer: la saison prochaine, au stade comme au drive, le FC Sion s'efforcera de vous régaler.