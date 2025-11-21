Timothy Fayulu, ancien gardien du FC Sion, est devenu une légende au Congo après avoir arrêté deux penalties décisifs contre le Nigeria. Malgré son statut au Congo, il joue actuellement en Arménie, tout en restant sous contrat avec Sion jusqu'en 2027.

1/5 Timothy Fayulu (à droite) est un héros national au Congo. Photo: keystone-sda.ch

Stefan Kreis

Ce sont des images à couper le souffle. Des milliers et des milliers de personnes bordent les rues lorsque l’équipe de football congolaise se rend de l’aéroport au stade national de Kinshasa. Et elles scandent encore et encore le nom de Timothy Fayulu. «C’était un accueil de champions. Tout simplement incroyable», raconte le gardien, longtemps titulaire au FC Sion. «Nous avons fait vibrer le Congo. Cela restera pour toujours.»

Une qualification historique

52 ans se sont écoulés depuis que le Congo s’était qualifié pour la seule et unique fois à ce jour pour une Coupe du monde. Le parcours fulgurant en playoffs constitue l’une des plus grandes sensations de l’histoire du football africain. En demi-finale, le Congo a d’abord éliminé les Lions indomptables du Cameroun, puis en finale, les Super Eagles du Nigeria ont été battus aux tirs au but. Timothy Fayulu a arrêté deux penalties et est devenu un véritable héros national.

Pourquoi Fayulu est entré si tard

L’ancien gardien de l’équipe nationale suisse des moins de 21 ans n’est pourtant entré en jeu qu’une minute avant l’épreuve décisive. «Pendant la semaine, j’ai arrêté plusieurs tirs lors des entraînements aux penalties et Lionel, le gardien titulaire, m’a dit après coup que si cela devait arriver, il faudrait que je sois remplacé. Parce que ce n’est pas vraiment son domaine», explique-t-il. C’est un signe fort, et un symbole de la cohésion au sein de l’équipe. «Nous sommes comme une famille. C’est pourquoi de tels miracles sont possibles», ajoute l'ancien sédunois.

Le gardien ne souhaite pas commenter la réaction du coach nigérian, qui s’est précipité sur le banc de touche de l’équipe congolaise après la défaite, fou de rage, et a publiquement évoqué des «accusations de vaudou». «Si le Nigeria avait gagné, il n’en aurait pas été question», souligne Timothy Fayulu. La Coupe du monde se déroulera donc sans les Super Eagles, tandis que le Congo s’est qualifié pour les barrages intercontinentaux et affrontera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque.

Mis à l’écart à Sion, une légende au Congo

Au Congo, le gardien, qui a grandi dans le quartier genevois de Châtelaine, est déjà une légende. Pourtant, au FC Sion, il a été écarté cet été et remplacé par Antony Raccioppi. «Les responsables voulaient un autre gardien. Je respecte cela», explique Timothy Fayulu.

Comme le marché des transferts est complexe pour les gardiens, l'ancien portier du FC Sion joue aujourd’hui au FC Noah en Arménie. Selon lui, deux ou trois équipes de cette ligue sont de niveau Super League, mais le reste de la compétition correspond plutôt à la Challenge League. Timothy Fayulu reste sous contrat avec le FC Sion jusqu’en juin 2027. S’il parvient à briller lors de la Coupe du monde comme contre le Nigeria, son avenir ne devrait pas être compromis. À 26 ans, il est déjà une légende.