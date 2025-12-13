Un grand Anthony Racioppi offre la victoire au FC Sion

Une nouvelle prestation grandiose d'Anthony Racioppi (sept arrêts, dont un penalty dévié) a permis au FC Sion de battre Grasshopper (1-0) ce samedi à Tourbillon. Les Valaisans enchaînent les bons résultats en cette fin d'année.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Grasshopper a cadré sept tirs ce samedi à Tourbillon, Anthony Racioppi les a tous arrêtés ou déviés, dont le penalty de Jonathan Asp Jensen à la 75e, et a réussi son deuxième blanchissage consécutif après celui réussi face à YB. Est-il aujourd’hui le meilleur gardien de Super League? La question aurait semblé provocatrice en début de saison, mais elle se pose aujourd’hui sérieusement en ce qui concerne le gardien du FC Sion, lequel a joué un rôle essentiel dans la victoire de son équipe ce samedi face à GC.

Les Valaisans n'ont en effet pas été brillants, loin là, mais ils ont pu compter sur un match splendide de leur gardien, lequel est véritablement en train de se relancer après son année cauchemardesque passée sur les bancs de touche ou dans les tribunes de Hull et de Cologne.

Benjamin Kololli inscrit le penalty de la victoire

Sion a fait la différence à la 43e grâce à un autre penalty, marqué cette fois, par Benjamin Kololli après une faute indiscutable sur Donat Rrudhani. Les Valaisans auraient même dû doubler la mise deux minutes plus tard, mais Rilind Nivokazi a, pour une fois, manqué le but vide après un service impeccable de Donat Rrudhani, toujours lui. Heureusement pour lui, l'avant-centre du FC Sion n'a pas eu à s'en vouloir de cet invraisemblable raté puisque les trois points sont restés bien au chaud à Sion grâce à son gardien.

Ce succès, acquis dans la douleur, permet au FC Sion de valider sa bonne forme actuelle, pour ce qui est des résultats au moins. Le top 6 est désormais solidement en mains valaisannes et les deux derniers matches de l'année, à Saint-Gall mardi et samedi à Sion face à Winterthour peuvent être abordés sereinement. Avec la qualification pour les quarts de finale de la Coupe déjà en poche, Didier Tholot et ses joueurs pourraient bien avoir droit à de très agréables vacances de Noël avant la reprise de l'entraînement, déjà fixée au 30 décembre.