De son propre aveu, le FC Sion «a du cul» avec la météo

À Riddes, l’hiver complique et modifie le planning d'entraînement du FC Sion. Un contexte particulier avec lequel Didier Tholot et son staff doivent composer, alors que trois matches attendent encore les Valaisans.

Bastien Feller Journaliste Blick

Les mois de novembre et de décembre peuvent s'avérer compliqués pour les footballeurs. Et ce n'est pas le FC Sion qui dira le contraire, lui qui se trouve dans un contexte particulier en Valais. En effet, son centre d'entraînement, situé à Riddes, à quelques kilomètres du chef-lieu du canton, se trouve pratiquement au pied de la montagne. Et sur la rive gauche du Rhône. Soit sur le côté de la vallée le moins exposé au soleil en hiver.

Ce vendredi, peu après midi, il n'était ainsi pas étonnant de voir les terrains d'entraînement du FC Sion toujours privés du soleil qui éclabousse le versant nord de la vallée et recouverts d'une fine pellicule blanche. Pas de la neige, mais du givre. De quoi tout de même pour avoir une incidence sur le planning mis au point par Didier Tholot et son staff. «Je préfère m'entraîner le matin», révèle le Bordelais, avec une pointe de déception puisqu'il lui est compliqué de le faire depuis quelques semaines.

Les Valaisans aidés par dame nature

Mais heureusement pour le club sédunois, la météo ne s'est pas montrée trop capricieuse au moment où il doit préparer ses trois dernières rencontres de l'année. «Sur la semaine qui vient de s'écouler, nous n'avons pas trop été impactés par la météo. Les terrains n'étaient pas trop gelés, car les températures n'étaient pas assez descendues durant la nuit. La terre était donc encore assez molle», explique Didier Tholot, la veille de recevoir Grasshopper à Tourbillon (samedi, 18h).

«Cela a pu être plus compliqué lors des dernières semaines. Mais on a eu du cul parce que les fois où on n'a pas pu s'entraîner sur les terrains en herbe, on devait aller jouer à l'extérieur sur synthétique», sourit le Français. Et le FC Sion aura droit à un nouveau coup de pouce de la météo. Le club valaisan devrait effectivement vivre une nouvelle semaine clémente pour préparer son déplacement à Saint-Gall mardi et la venue de Winterthour samedi prochain.

Dès 2028 et l'ouverture d'un nouveau centre d'entraînement prévu à Châteauneuf, de l'autre côté du Rhône, ces contraintes devraient disparaître. Du moins en partie.