Ludovic Magnin se sent traité de manière injuste

Ludovic Magnin a reçu son troisième avertissement ce dimanche à Winterthour, pour avoir quitté la zone de coaching. Mais l'entraîneur du FC Bâle trouve qu'il est plus calme cette saison que par le passé et estime être traité de manière injuste.

Stefan Kreis

Ludovic Magnin est sans aucun doute ce que l'on peut appeler en bon vaudois un «bon type», accessible et sociable. En dehors du terrain, l'entraîneur du FC Bâle donne l'impression que rien ne peut le déstabiliser. De temps en temps, il lance son légendaire rire sonore et chaleureux, assaisonne le tout d'une réplique humoristique, a une réponse à chaque question. Ou une contre-attaque percutante.

Mais dès que le Vaudois de 46 ans se trouve sur la ligne de touche, il ne se contrôle plus et peut dégoupiller à tout le monde. Lors de la victoire 2-1 à Winterthour, il reçoit son troisième carton jaune. Motif: Ludovic Magnin demande un contrôle vidéo et quitte sa zone de coaching parce que l'arbitre Lukas Fähndrich ne siffle pas penalty pour Bâle à la 71e.

Trois cartons jaunes pour Ludovic Magnin

Mais comme la VAR intervient et accorde quand même le penalty (justifié), tout se finit bien... sauf que le carton jaune est maintenu. Au grand dam de Ludovic Magnin: «J'ai reçu deux de mes trois cartons jaunes lorsque la VAR m'a donné raison après coup. Malgré cela, l'avertissement est maintenu et au quatrième, je serai suspendu».

Ludovic Magnin ne nie pas avoir réagi de manière émotionnelle. Il plaide néanmoins pour la compréhension: «Il s'agit de mon job! Notre poste de travail est en jeu. J'ai dit au quatrième officiel que la scène devait être vérifiée. J'ai reçu un jaune parce que j'ai quitté ma zone de coaching». Ludovic Magnin parle d'une exception. Et du fait que les gens ont une fausse image de lui. «Cette saison, j'ai été relativement calme sur la ligne de touche».

Les images qui suivent le coup de sifflet final montrent que les émotions peuvent aussi être positives. Le soulagement de Ludovic Magnin à ce moment-là s'est fait ressentir jusque dans les tribunes.