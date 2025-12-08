Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Acclamé par le kop du Lausanne-Sport après le match, Thomas Castella a pu savourer son premier blanchissage de la saison. S'il n'a (étonnamment) pas été beaucoup sollicité par les attaquants de Lugano dimanche, le gardien remplaçant du Lausanne-Sport a parfaitement suppléé Karlo Letica pour cette rencontre, lui qui n'avait joué qu'un seul match jusque-là, une victoire en Coupe face à Vevey (2-1).

«Il manque la victoire»

«C'est un plaisir de retrouver l'adrénaline du terrain et ces sensations inimitables. Et en plus, il y a un clean-sheet au bout avec un gros travail d'équipe, c'est très bien pour moi. Mais c'est clair qu'il manque la victoire, surtout qu'on a eu les occasions pour. Les trois points, c'est tout ce qui manque pour que cet après-midi soit magnifique», a commenté le portier fribourgeois de 32 ans après la rencontre. Regrette-t-il le manque d'efficacité de son équipe? «Oui, on aurait pu gagner. Mais on s'est aussi dit après Saint-Gall et Poznan que des fois, c'est bien aussi de ne pas perdre. On prend un point, on avance.»

Comment fait-il, au quotidien, pour accepter ce rôle parfois ingrat de numéro 2, sachant que la concurrence avec Karlo Letica n'existe pas? «La première chose, la plus évidente, c'est de tout donner à l'entraînement pour rester en forme. Que ce soit physiquement ou techniquement, je travaille beaucoup. A chaque fois qu'il y a une petite opposition à l'entraînement, je me mets en condition comme si c'était un match officiel, j'essaie d'être concentré au maximum. Et puis, quand je suis amené à jouer, c'est l'expérience qui parle aussi. Je retrouve vite mes sensations. Voilà comment je construis mes performances», répond celui qui aurait dû jouer à Yverdon mercredi, mais s'est retrouvé sur le banc afin d'être préservé pour cette rencontre face à Lugano.

Il devait jouer à Yverdon en Coupe

«Oui, c'était prévu comme ça, mais la suspension de Karlo a fait que le coach ne voulait pas prendre de risque avec moi», explique-t-il avec sincérité, lui qui est sous contrat jusqu'en 2028 et assure un rôle -essentiel- de cadre du vestiaire lausannois.

Un rôle important dans l'équipe

«Mon rôle, c'est aussi de montrer les valeurs du club. J'ai connu le Lausanne-Sport avant INEOS, puis aux débuts d'INEOS, et maintenant. Donc voilà, quand certains joueurs se plaignent un petit peu, je peux leur rappeler d'où on vient... Et après, c'est par mon attitude et mon sérieux au quotidien que je veux jouer mon rôle de cadre.» Sans se plaindre, mais en restant compétitif quoi qu'il arrive, sachant que le LS est éliminé de la Coupe de Suisse et qu'il n'aura plus forcément beaucoup d'occasions de s'illustrer jusqu'à la fin de la saison, sauf nouvelle suspension, voire une blessure de Karlo Letica.

A moins, peut-être, que le LS s'impose face à Kuopio jeudi en Finlande et que le grand match de gala face à la Fiorentina, avec un Lausanne-Sport déjà qualifié, ne soit l'occasion pour Peter Zeidler de récompenser son deuxième gardien avec une affiche prestigieuse...