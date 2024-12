Yoan Severin: «Peut-être que chacun a fait 20% de moins»

Servette a perdu deux points face à Winterthour ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Face à Lugano dimanche dernier, le Servette FC pensait bien avoir mis derrière lui un mois de novembre très compliqué (défaite à Lausanne et à Bâle et nul face à Zurich). Mais ce week-end face à Winterthour, les Grenat sont retombés dans leur travers, concédant un nul embêtant tant dans la forme que sur le plan comptable. Plus grave encore pour une équipe qui vise la première place, le SFC n'a remporté qu'un de ses quatre derniers matches au stade de Genève.

Privé de Bradley Mazikou et de Timothé Cognat, suspendus, et de David Douline, blessé, le SFC a manqué d'inspiration offensive face aux Zurichois, pourtant lanterne rouge avant la 17e journée de Super League. Mais aussi de détermination et de justesse dans le dernier geste après avoir pourtant ouvert rapidement la marque par Dereck Kutesa (9e).

«Peut-être que chacun a fait 20% de moins»

«On savait qu'il fallait essayer de marquer le plus rapidement possible. Malheureusement, on a baissé le pied après l'ouverture du score, alors qu'on aurait dû continuer à pousser. C'est une équipe qui n'est pas en confiance, donc je pense qu'en marquant le deuxième but, on se serait peut-être rendu le match plus facile», regrette Yoan Severin en zone mixte. Cette baisse d'intensité et de volonté d'aller vers l'avant était-elle volontaire?

«Non, cela s'est fait inconsciemment. On n'a pas envie de baisser le pied quand on est joueur. Peut-être que chacun a fait 20% de moins. Et puis, Winterthur a aussi des qualités. Ils font des choses qui fonctionnent également. Ils nous ont bien pressés», répond le défenseur central français.

Largesses défensives étonnantes

Face à l'équipe d'Ognjen Zaric, les joueurs de Thomas Häberli ont fait preuve d'importantes largesses défensives, subissant quinze tirs dont cinq sur le but de Jérémy Frick (Plus que lors des quatre derniers matches, sans compter celui à Bâle). Ce dernier s'est d'ailleurs montré une nouvelle fois providentiel pour le SFC en détournant une tête de Josias Lukembila à dix minutes du terme. Aligné latéral gauche, Théo Magnin, très bon face à Lugano, s'est lui montré étonnamment fébrile et dépassé par le jeu rapide et physique des Zurichois.

«C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y avait beaucoup de transitions, que ce soit pour nous ou pour eux. On leur a laissé, à mon avis, un peu trop d'espace pour nous faire mal. On voulait absolument gagner et on a pris plus de risques. Ce sont des choses qui arrivent», relativise encore Yoan Severin.

Julian von Moos gravement blessé à la cheville?

Devant, les Grenat ont beaucoup souffert de l'absence de leur maestro Timothé Cognat. Suspendu pour deux matches après son expulsion face à Lugano, le milieu de terrain français a manqué de par son activité et sa vista. «Il est très important pour nous», reconnait justement Thomas Häberli qui pointe du doigt le manque de créativité dont à fait preuve son équipe ce dimanche. Loin d'une coïncidence.

«Tim' nous donne du liant avec les joueurs offensifs», ajoute Yoan Severin. Résultat: une équipe genevoise en manque de repère dans l'organisation de ses offensives. Servette n'a tenté que 13 fois sa phase sur le but adverse. Ce chiffre n'avait plus été aussi bas depuis la victoire à domicile face au FC Sion mi-octobre (12). «On n'est pas premiers avec cinq points d'avance sur le deuxième. On en a deux de retard sur Lugano. On est où on veut être, dans les quatre-cinq équipes qui visent le haut. Et heureusement, on n'a pas fait beaucoup de match comme celui-ci où on n'est pas à notre niveau», positive Thomas Häberli, lequel devra à nouveau se creuser la tête cette semaine pour mettre en place un onze cohérant dimanche prochain à Berne.

Si Bradley Mazikou sera de retour de suspension, Julian von Moos pourrait bien manquer la dernière rencontre de l'année. Le numéro onze servettien a en effet été contraint de sortir sur civière peu avant l'heure de jeu. Sur les images, l'ex-joueur du FC Saint-Gall s'est tordu la cheville. Chose que confirme le coach genevois avant d'ajouter. «Il est à l'hôpital. On espère que ce n'est pas trop grave. Il faudra voir qui est disponible et prendre des décisions.»