Lausanne et Sion se retrouvent ce samedi pour un derby prometteur. Les Vaudois, en forme, peuvent viser le top 6, tandis que les Valaisans espèrent confirmer leur récent réveil. Rendez-vous à 20h30 à la Tuilière!

Un alléchant derby entre Lausanne-Sport et le FC Sion

1/5 Alvyn Sanches brille sous les couleurs lausannoises en ce moment et attire forcément les convoitises.

Thibault Gilgen Journaliste Blick

On a connu des derbys romands bien moins intéressants! Sûr que les supporters du Lausanne-Sport et du FC Sion pourraient reprendre en chœur cette affirmation. Les deux clubs s’affrontent ce samedi (20h30) à la Tuilière pour la reprise du championnat après la pause internationale.

Lors de la dernière rencontre entre les deux rivaux, qui marquait le retour de ce derby en Super League, les Sédunois avaient clairement dominé les débats à Tourbillon (4-0). Le néo-promu continuait de surfer sur la dynamique du succès et laissait penser que son passage en Challenge League n’était qu’une vulgaire erreur de parcours.

Deux chemins, deux réveils

Mais près de quatre mois plus tard, la situation est bien différente. Du côté de Sion tout d’abord, où les préoccupations d’un néo-promu se sont finalement imposées d’elles-mêmes et ont forcé les Valaisans à regarder derrière eux au classement. Le problème principal a été assez simple à saisir: pendant trois mois, ils n’ont tout simplement pas remporté un seul match.

Une mauvaise série qui a heureusement pris fin le 10 novembre face à Lucerne (4-2). Les hommes de Didier Tholot se sont même montrés brillants offensivement, grâce notamment à Ilyas Chouaref. Le visage affiché face à Lucerne pourra-t-il être le déclic permettant enfin d’engranger des points au classement?

Mais pour franchir un palier, les joueurs de Tourbillon, bien qu’ils n’aient jamais cédé à la panique pendant ces longs mois, doivent impérativement travailler le dernier geste: «Nous devons insister sur les détails et vraiment apprendre à faire le bon choix dans les moments qui font la différence», affirmait Didier Tholot à Blick au cœur de l'orage. Les Lausannois sont donc prévenus, leur adversaire du week-end pourrait enfin s’être réveillé.

Trouver l'équilibre

Mais du côté de la Tuilière justement, le LS a pris de la bouteille et de la hauteur dans cette Super League 24/25 depuis sa dernière rencontre face à Sion. Emmenés par la vista d’Alvyn Sanches, qui flaire tous les bons coups, les Lausannois ont engrangé quatre victoires de suite avant la pause, le tout sans encaisser le moindre but. Une série jamais vue dans les hauts de la capitale olympique.

Seule ombre au tableau ces dernières semaines côté vaudois, la défaite face à la désormais ex-lanterne rouge Winterthour (0-1), juste avant la pause. Était-ce l’un de ces petits relâchements qui surviennent après une phase d’ascension ou alors le signe encore bien présent que ce LS, malgré ses qualités indéniables, reste une jeune équipe, parfois fragile dans les moments clés? Un peu des deux sûrement.

Le coach Ludovic Magnin va cependant avoir du pain sur la planche pour maintenir l’équilibre cet hiver au sein de ce LS revigoré. Surtout au milieu de terrain. D’une part parce qu’Alvyn Sanches sera forcément convoité pendant le mercato, et d’autre part parce que le capitaine Olivier Custodio, de retour de blessure, devra peut-être patienter un peu avant de reprendre sa place dans une équipe qui gagnait sans sa présence. Le credo de l’entraîneur vaudois étant de ne pas changer une équipe qui gagne, le milieu expérimenté devra rapidement reprendre le rythme s'il entend garder la confiance de son technicien, toujours intacte jusqu'ici. Mais avec un Jamie Roche qui prend ses responsabilités, trouver la juste place de chacun, sur le terrain comme dans le vestiaire, sera une préoccupation majeure pour le LS.

Enfin un derby intéressant

Toujours est-il qu’entre les deux formations romandes, les cartes sont redistribuées et que chacune pourrait, à son rythme, tirer son épingle du jeu. 7ème, le LS pourrait sérieusement se hisser à la hauteur de son objectif affiché du top 6 en cas de victoire ce samedi, alors que Sion pourrait aussi se mettre à l’abri et viser plus que le maintien, si l'équipe parvient enfin à enchaîner. En cas de défaite, l'un ou l'autre pourrait aussi rapidement regarder à nouveau derrière lui. Ce derby romand se situe donc à la croisée des chemins.

Bien sûr, l’issue du match n’accordera aucune certitude aux deux équipes qui ont maintes fois démontré que la réalité d’un jour n’est pas celle du lendemain (pour le meilleur parfois, mais souvent pour le pire).

Mais ce derby romand est sportivement très intéressant et, à ce titre, il aura une saveur particulière. Après des derniers rendez-vous surtout marqués par la crainte de ne pas perdre, l'occasion est parfaite pour espérer du beau jeu.