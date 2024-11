Ilyas Chouaref a été étincelant pour le FC Sion ce dimanche à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Voilà pile trois mois que le FC Sion n'avait plus gagné en Super League! Cette statistique appartient désormais au passé grâce à une très belle performance collective réussie ce samedi. Les Valaisans ont livré une très grande première période pour mener de deux buts et, au final, s'imposer 4-2 contre un FC Lucerne qui n'a rien mérité de plus malgré une belle réaction en début de deuxième période.

Un FC Sion impressionnant offensivement

Comment ce FC Sion aussi déterminé a-t-il fait pour ne pas gagner un match depuis près de 100 jours en Super League? Ce dimanche, les hommes de Didier Tholot se sont battus sur chaque ballon et. emmenés, par un grand Ilyas Chouaref, ont fait énormément plaisir à leur public, qui a longuement chanté sa joie à l'issue de ce match spectaculaire. Ce FC Sion, si peu convaincant dernièrement sur le plan offensif, a cette fois réussi une véritable fête de tirs! En une phrase comme en cent: Sion, qui évoluait sans Reto Ziegler et Anton Miranchuk, a été très bon.

13 passes consécutives pour inscrire le 1-0 d'entrée

Lucerne, qui avait l'engagement au début du match, a perdu le ballon après 10 secondes exactement... et l'a récupéré à l'engagement suivant, après avoir encaissé le 1-0! Sion a en effet marqué un but collectif formidable après moins de 120 secondes de jeu, au bout d'une séquence très réussie de treize passes consécutives, conclues par une remise impeccable de Liam Chipperfield en direction de Dejan Sorgic, très clinique. Le Gradin Nord pouvait crier sa joie: Sion était idéalement lancé dans cette partie. Lucerne a cependant failli égaliser par Lars Villiger, mais Numa Lavanchy a parfaitement sauvé sur la ligne. Ouf!

Les Valaisans, bien meilleurs que leurs adversaires, ont même doublé la mise à la 18e au bout d'un contre éclair conclu de manière individuelle par Ilyas Chouaref, lequel a parfaitement utilisé les appels de ses coéquipiers pour tromper Pascal Loretz (18e, 2-0), le nouveau gardien de l'équipe de Suisse, qui rejoindra la Nati lundi à Zurich. Lucerne était complètement dans les choux, noyé par un adversaire supérieur en tout.

Lucerne change cinq joueurs à la pause!

Mario Frick, qui avait déjà hésité à faire sortir des joueurs en cours de première période, effectuait un quintuple changement à la pause! Kevin Spadanuda, Adrian Grbic, Dario Ulrich, Tyron Owusu et le gardien Vaso Vasic ont ainsi fait leur apparition, ce qui en disait long sur le degré de mécontentement de l'entraîneur du FCL, lequel n'a pas hésité à se priver de toute possibilité de coaching en deuxième période tellement il voulait secouer son équipe à la pause.

Ilyas Chouaref a été exceptionnel ce dimanche

Son plan a d'ailleurs fonctionné, au moins à très brève échéance, puisqu'un doublé de Thibault Kldije (48e et 56e) a permis à ce FC Lucerne léthargique avant la pause d'égaliser en à peine dix minutes au retour des vestiaires. Mais Sion était bien dans son match et a pu reprendre l'avantage à l'heure de jeu grâce à un excellent travail d'Ilyas Chouaref, qui a poussé Jesper Löfgren à tacler la balle dans son propre but (61e, 3-2). Le même Chouaref a inscrit le but de la sécurité en toute fin de match, alors que Sion avait gâché plusieurs belles possibilités de se mettre à l'abri avant cela. Le match du milieu offensif franco-marocain est à relever, lui qui a brillé offensivement, mais n'a pas non plus oublié de défendre. Il a été le véritable homme du match, tant grâce à ses qualités techniques qu'en raison de son attitude.

Ilyas Chouaref était en feu ce dimanche! Photo: keystone-sda.ch

Place désormais à la trêve, qui s'annonce désormais tranquille en Valais, beaucoup plus qu'en cas de défaite, avant de préparer un déplacement très attendu à Lausanne pour le derby!