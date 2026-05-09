Il n'en finit pas de marquer! A 19 ans, l'ailier servettien Thomas Lopes est l'une des grandes satisfactions de cette fin de saison. Ses coéquipiers apprécient sa mentalité, son entraîneur aussi. Mais Jocelyn Gourvennec le prévient: pas question de s'arrêter là!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Mario Frick avait envie de parler des joueurs du Servette FC après le spectaculaire match nul (3-3) entre son équipe et les Grenat, samedi soir à l'Allmend. «Contre eux, tu crois que tu es bien dans le match. Et puis, pam-pam, tu es mené 2-0. Ce Miroslav Stevanovic, chaque fois qu'il joue contre nous, il peut tirer de n'importe où, il marque... C'est incroyable!», s'est ému le Liechtensteinois, lequel s'apprête à vivre sa dernière semaine à la tête du FCL.

Mario Frick aime les joueurs du Servette FC

Le génie bosnien a en effet ouvert la marque d'un tir dévié ce samedi soir et Lucerne s'est par la suite retrouvé mené de deux longueurs à la pause, la faute à une jolie frappe de Thomas Lopes. Mais Matteo Di Giusto et ses coéquipiers ont trouvé les ressources pour revenir à 2-2, puis à 3-3 pour prendre un point au final mérité. «C'était un match complètement fou. Et puis, il y a ce Junior Kadile, dont le football suisse doit profiter tant qu'il est là. C'est un joueur de haut niveau», a ajouté Mario Frick, décidément très admiratif du contingent genevois.

De son côté, et après avoir souhaité tout de bon à son homologue pour la suite de sa carrière, Jocelyn Gourvennec a regretté que Servette n'ait pas su conserver son avantage de deux buts, mai a tout de même apprécié le comportement offensif de son équipe, désormais troisième meilleure attaque de Super League. Le SFC a marqué... dix-neuf buts sur ses six derniers matches (quatre victoires, deux nuls), une moyenne fort appréciable. «Je préfère faire 3-3 que 0-0», a lâché l'esthète breton, qui aurait tout de même aimé prendre trois points ce samedi.

Un homme s'est particulièrement illustré, encore une fois: Thomas Lopes. A 19 ans, le natif d'Ambilly a réussi plusieurs dribbles et contrôles orientés de bon aloi et, surtout, il a marqué un nouveau but d'une frappe bien placée et sèche dans le petit filet de Pascal Loretz. Le voilà désormais avec un but marqué lors de chacun des quatre derniers matches! Et avec son nom sur le maillot, qui plus est.

«Thomas Lopes, un joueur complet»

«Thomas, c'est peut-être une surprise pour vous, mais pas pour nous. Il a progressé étape par étape, et il le fait depuis de nombreux mois», a commenté Jocelyn Gourvennec. «Il a connu sa première participation en professionnel plus tard que ses potes et je lui ai expliqué pourquoi. Il devait être patient et il l'a été. Il n'y a rien de gagné pour lui encore, mais il réussit pour l'heure à être efficace offensivement et à s'insérer dans un collectif. Il défend avec les autres et il attaque bien, ce qui en fait un joueur complet. Mais il faut qu'il continue à travailler», le prévient son entraîneur.

Ses coéquipiers sont eux conquis par ses buts, mais aussi par son état d'esprit, assure Steve Rouiller. «C'est un super jeune, qui s'est bien adapté au niveau de la Super League. Il est à l'écoute, il a d'énormes qualités et il nous fait du bien. C'est un joueur très percutant sur le côté et avec Junior Kadile de l'autre, on a la chance d'avoir deux ailes qui sont dynamiques et tranchantes. Thomas est sur une bonne dynamique et je suis très content pour lui, parce qu'il le mérite», explique le défenseur central, de seize ans l'aîné de son jeune camarade.

«Maintenant, on va se concentrer sur Lausanne mardi»

Et sur le match? «On a fait une bonne première mi-temps, solide, dans la lignée de nos dernières prestations. Après, on n'a pas su tuer le match et on sait qu'ici à Lucerne, ils arrivent toujours à trouver l'énergie pour revenir. Et on les a laissés le faire, malheureusement.» Le visage montré par Servette a cependant été séduisant, malgré ces largesses défensives. «Maintenant, on va se concentrer sur Lausanne mardi», glisse Steve Rouiller, impatient de disputer ce dernier derby lémanique de la saison.



