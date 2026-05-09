Servette est venu chercher un point à Lucerne ce samedi (3-3), laissant la lutte pour la septième place ouverte. Quatrième match consécutif avec un but pour le jeune talent Thomas Lopes, âgé de 19 ans!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jocelyn Gourvennec disait à Blick, à la veille de ce déplacement à Lucerne, que Lilian Njoh ne déméritait pas et qu'il aurait sa chance de montrer ses qualités d'ici la fin de la saison, malgré son statut récent de remplaçant.

Son joueur l'a écouté et a bien cru offrir la victoire à Servette à la 79e, lui qui était entré en jeu quinze minutes plus tôt. Hélas pour les Grenat, son but, celui du 3-2, a été suivi presque immédiatement de l'égalisation à 3-3 de ce très intéressant attaquant qu'est Oscar Kabwit. Deux minutes plus tard, Junior Kadile devait même effectuer une merveille de tacle défensif, dans ses seize mètres, pour empêcher Lucerne de s'imposer!

Un match nul très spectaculaire

Oui, ce «sommet du tour de relégation» a été beau, spectaculaire et intense ce samedi à l'Allmend! Au final, le FCL et le SFC se sont séparés sur un score de 3-3, qui laisse tout ouvert pour la septième place.

Servette a très bien débuté, ouvrant la marque grâce à Miroslav Stevanovic, dont la frappe déviée trompait Pascal Loretz (11e, 0-1). Thomas Lopes enroulait lui magnifiquement sa frappe pour le 2-0 à la 39e et il s'agissait là du quatrième match consécutif avec un but pour le natif d'Ambilly, dans le Grand Genève!

Servette menait 2-0 à l'heure de jeu et semblait s'acheminer vers une victoire tranquille, avant de subir la furia lucernoise. Levin Winkler a inscrit le 1-2 à la 68e, Adrian Bajrami a égalisé de la tête sur corner à la 72e (2-2) et la fin de match a été folle avec, successivement, le 2-3 de Lilian Njoh et le 3-3 d'Oscar Kabwit. Et Servette aurait largement pu l'emporter dans les arrêts de jeu, d'ailleurs. Une chose est sûre: aucun des 10'354 spectateurs ayant décidé de passer leur samedi soir à l'Allmend ne l'a regretté. L'ambiance a d'ailleurs été fort sympathique dans ce stade fait pour le football et au charme certain malgré sa modernité.

Lausanne mardi à la Praille

Servette n'a plus qu'une semaine de compétition devant lui. Les Grenat reçoivent Lausanne mardi (20h30 à la Praille) avant d'en terminer avec cette saison samedi au Letzigrund face au FCZ. Ensuite, il sera temps de passer quelques semaines de vacances, mis à part pour les éléments appelés en sélection (Dylan Bronn ira-t-il à la Coupe du monde?). La préparation devrait débuter aux alentours de la mi-juin, même sans compétition européenne au programme.