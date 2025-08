Le FC Sion diversifie sa menace offensive

Plus de vitesse et de profondeur

Josias Lukenbila, arrivé cet été, apporte beaucoup de vitesse au jeu valaisan. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin

La saison dernière, Didier Tholot n'hésitait pas à jouer... sans avant-centre, même durant plusieurs matches de suite. L'entraîneur du FC Sion, en vrai spécialiste du poste, a très souvent titularisé Ilyas Chouaref en «faux 9», une option intéressante mais pas viable sur le long terme et qui s'apparentait à un choix par défaut et à un sacré désaveu pour ses avant-centre nominatifs, Dejn Sorgic et Mohcine Bouriga. Les deux ne sont d'ailleurs plus au club.

Depuis son arrivée à Tourbillon, dans le sillage de la relégation en Challenge League, Didier Tholot avait identifié un chantier principal: la défense. Sa priorité la plus urgente a été de la sécuriser, et son quatuor de fer, dirigé par Reto Ziegler, a été la raison principale de la remontée immédiate en Super League. Dans la foulée, pas question de se ruer à l'attaque pour assurer le maintien: là aussi, la priorité a été de bien défendre.

Et maintenant, place à l'attaque

Mais cette saison, le FC Sion a un nouvel objectif, ambitieux et assumé: le top 6. Et pour y parvenir, pas question de ne penser qu'aux lignes arrière. «C'est logique, quand tu remontes, de sécuriser d'abord derrière», reconnaît Didier Tholot, qui n'en a d'ailleurs jamais fait mystère. «Dans n'importe quel championnat, si tu veux te maintenir et être performant, tu dois être solide. Je ne dis pas hermétique, mais solide. Après, une fois que tu as ça, tu peux travailler offensivement. La saison dernière, on a fait les résultats à la maison. Maintenant, on doit gagner à l'extérieur, mais sans perdre cette solidité à Tourbillon, cet ADN que l'on a mis en place.» La clé pour intégrer le top 6 est là.

Et, cette saison, sa direction lui a octroyé des armes supplémentaires sur le plan offensif, avec des profils qui lui permettent d'imaginer divers schémas offensifs. Ainsi, mardi face au Paris FC, le FC Sion a débuté avec deux attaquants, Josias Lukembila et Rilind Nivokazi et deux ailiers nommés Ilyas Chouaref et Benjamin Kololli. Un schéma très offensif qui ne sera pas la norme, mais qui est désormais clairement une possibilité.

Plusieurs schémas possibles

«C'est une arme qu'on peut avoir en début de match, mais aussi en fin de partie. Aujourd'hui, on a vraiment le genre de joueurs qui rendent cette option possible, en ayant plus de rigueur à mi-terrain bien sûr. On peut même imaginer pas mal de systèmes: on peut jouer à cinq derrière sans aucun problème, en 4-2-3-1, en losange au milieu... On dispose d'un vrai panel désormais, ce qui est une très bonne chose, parce que dans le football d'aujourd'hui, tu termines rarement une rencontre dans le même schéma que celui avec lequel tu as débuté», dit Didier Tholot.

Didier Tholot dispose de plus d'options offensives que la saison dernière. Photo: Pius Koller

Avec sa victoire à Zurich et ce bon match de préparation contre le Paris FC, Sion a bien lancé sa saison. «On est dans la bonne direction, surtout au niveau de l'état d'esprit et de l'implication. En ce qui concerne la qualité aussi. On a corrigé certains points qui nous faisaient défaut, notamment devant, on a trouvé notre point d'ancrage», explique le coach, très satisfait des débuts de Rilind Nivokazi, un attaquant qui lui plaît beaucoup.

Et autour de lui, on l'a dit, les options affluent. «La saison dernière, on avait des joueurs percutants, mais qui manquaient de vitesse pour prendre la profondeur. Josias Lukembila nous apporte cette profondeur, et aujourd'hui, j'ai à disposition un panel qui est plus intéressant et plus complémentaire», apprécie l'ancien buteur des Girondins, qui peut aussi désormais disposer de la vitesse de Winsley Boteli. Benjamin Kololli, qui vient de prolonger son contrat, est lui toujours là pour apporter de la percussion, tandis que Théo Berdayes et Theo Bouchlarhem ne lâchent rien et sont toujours des options intéressantes à disposition de Didier Tholot. Le polyvalent dribbleur Ilyas Chouaref est un cadre, tandis que le jeune Dinis Rodrigues doit encore prouver sa valeur.

Tout n'est cependant pas parfait, et de loin, et Didier Tholot n'oublie pas que son FC Sion était mené 2-0 à la 80e au Letzigrund. «Les deux buts qu'on encaisse sont tous deux largement évitables: une perte de balle dans notre camp et une action assez simple où on ne doit pas se jeter. Je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne la mauvaise habitude d'être menés au score. Je ne suis pas sûr que si on est menés au score contre Lugano, on arrive à revenir. On l'a fait à Zurich, mais on est encore dans la réaction. Les événements ont tourné pour nous, mais il ne faut pas prendre cette habitude-là.»

Lugano fatigué et déçu?

Sion voudra donc mieux entamer le match contre Lugano ce dimanche, et les Tessinois sont rentrés déçus et frustrés de Cluj, où ils se sont retrouvés éliminés de l'Europa League après 120 minutes de bataille, après avoir perdu leur premier match de Super League face à Thoune. «Mais ça n'aura aucune influence sur notre préparation. Lugano est taillé pour jouer deux compétitions. Le match influencera certainement leur composition de dimanche, mais les joueurs qui seront alignés auront à coeur de prouver à leur coach qu'ils peuvent jouer eux aussi. Pour moi, en tout cas, dans l'approche du match, le fait qu'ils aient joué jeudi n'aura aucun impact», assure Didier Tholot.

Jan Kronig et Rilind Nivokazi, les deux bonnes surprises de ce début de saison. Photo: Pius Koller

Pour ce qui est de sa propre composition d'équipe, Didier Tholot annonce qu'Anton Miranchuk est incertain. «Il a eu une petite douleur après le match contre Paris, derrière le genou. On va évaluer son état physique après le dernier entraînement.»

Jan Kronig, l'autre bonne surprise

Lamine Diack postule-t-il à une place de titulaire, ce qui ferait reculer Noé Sow en défense centrale? «Noé est un joueur intelligent qui peut jouer aux deux positions. Mais je dirais, pour répondre à cette question, que la bonne surprise de ce début de saison, c'est aussi Jan Kronig. On n'a pas grand-chose à lui reprocher, ni à Zurich, ni contre Paris. C'est intéressant d'avoir un gaucher, un joueur qui est là depuis un moment, avec une bonne mentalité, et qui est en train de progresser à vitesse grand V. Il ne faut pas qu'il descende le curseur, il faut être vigilant, mais il va lui aussi dans la bonne direction.» Il y a fort à parier que le Haut-Valaisan ait gagné le droit d'enchaîner, dimanche face à Lugano.