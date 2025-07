Le FC Sion a-t-il trouvé son buteur? Rilind Nivokazi, arrivé de Bellinzone cet été, est bien parti pour s'installer à la pointe de l'attaque. Didier Tholot apprécie son profil de pur avant-centre. Et en plus, il n'arrête pas de marquer, comme ce mardi face au Paris FC.

Rilind Nivokazi réussit parfaitement ses débuts avec le FC Sion. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Interrogé au sortir de la rencontre de préparation entre son FC Sion et le Paris FC, mardi à Monthey (1-3, devant plus de 2000 personnes), Didier Tholot n'a pas caché sa satisfaction quant aux performances de Rilind Nivokazi à la pointe de l'attaque valaisanne. Grand gagnant de la préparation, le grand avant-centre venu de Bellinzone a encore une fois marqué face aux Parisiens, comme vendredi en ouverture du championnat à Zurich.

«On a désormais un attaquant qui coupe les centres, qui plonge au premier poteau et qui marque. Quand tu as un attaquant en forme, c'est bien pour tout le monde», s'est réjoui Didier Tholot, en spécialiste du poste. Le FC Sion a-t-il trouvé son avant-centre? Il est trop tôt pour l'affirmer après un seul match officiel, mais une chose est sûre: Rilind Nivokazi, ce grand et costaud attaquant de 25 ans né en Italie (international M16, M17 et M18, puis Kosovo M21), a marqué les esprits en ce mois de juillet.

Le but égalisateur face au Paris FC? Signé Rilind Nivokazi, bien sûr! Photo: keystone-sda.ch

Rilind, vous avez encore une fois marqué ce soir...

Et ça me fait très plaisir! Aujourd'hui, c'était un match où il fallait mettre des minutes dans les jambes, continuer à mettre des choses en place. C'est ce que nous faisons. Je suis content d'apporter ma pierre à l'édifice. J'espère continuer ainsi et aider l'équipe.

Vous venez de la Challenge League, vous avez fait une bonne préparation et vous avez gagné votre place au mérite. Didier Tholot a dit qu'il avait trouvé son avant-centre.

Et ça aussi, ça fait plaisir à entendre! Je suis très heureux et je le remercie. Il m'a toujours fait confiance depuis mon arrivée et j'espère lui rendre cette confiance sur le terrain en marquant le plus de buts possible.

On sent également que vous avez déjà des bonnes relations avec vos coéquipiers. Les centres arrivent, vous anticipez bien... Comment est-ce possible, après quelques semaines de préparation seulement?

Nous nous sommes compris dès le début. Ils ont compris mes caractéristiques et je comprends les leurs. C'est encore un peu tôt pour dire que c'est bien, parce qu'un mois, un mois et demi, de travail commun, ce n'est pas beaucoup de temps, mais il y a déjà une belle entente et j'en profite beaucoup.

Le Kosovar affiche déjà une belle complicité avec Benjamin Kololli, entre autres. Photo: keystone-sda.ch

Et il y a ces appels au premier poteau, qui commencent à faire votre réputation...

Des attaquants ont construit leur carrière sur le premier poteau et j'essaie de faire la même chose. Pour nous les attaquants, le premier poteau, c'est la maison, disons-le ainsi! Si vous attaquez bien le premier poteau et que vous arrivez à passer devant, c'est tout simple ensuite.

Dimanche, vous affrontez Lugano, un club que vous connaissez bien.

Oui, j'y ai joué. J'espérais peut-être un peu plus de considération à l'époque, mais c'est derrière. J'espère avoir une grande saison avec le FC Sion, aider l'équipe et réaliser de grandes choses.

Rêvons un peu: dans cinq semaines, il y a un Suisse-Kosovo à Bâle. On peut imaginer se revoir là-bas?

Je réfléchis au jour le jour. Dimanche, c'est Lugano. Ensuite je penserai au match suivant. Si je réfléchis trop, c'est un problème (rires).