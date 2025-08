Benjamin Kololli prolonge déjà au FC Sion

Benjamin Kololli a été le meilleur joueur du FC Sion au printemps. Il en a été récompensé avec un nouveau contrat. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Auteur d'une arrivée fracassante en Valais, avec huit buts et trois assists depuis le mois de janvier, Benjamin Kololli a déjà prolongé son contrat. Le Chablaisien de 33 ans est désormais lié au FC Sion jusqu'en juin 2027.

«Revenir au FC Sion a été l'une des meilleures décisions de ma carrière. Je me sens bien et les six premiers mois ont été riches en émotions. Je suis fier de continuer cette histoire et de tout donner pour le club lors des deux prochaines saisons», confie le natif de Bex.

Pour le FC Sion, cette prolongation s’inscrit dans une volonté de «continuité et de cohérence», deux valeurs nouvelles pour le club de Tourbillon. «Benjamin est un joueur de caractère, qui apporte autant sur le terrain qu’en dehors. Il incarne l’état d’esprit que nous recherchons: rigueur, générosité, attachement au maillot, tout en étant performant sur le terrain, grâce à ses qualités techniques, athlétiques et mentales. Nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration», déclare Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion.