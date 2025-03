Yverdon Sport s'est imposé samedi face à Servette. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Cet Yverdon Sport grandit et mûrit gentiment depuis l'arrivée à sa barre de Paolo Tramezzani début janvier, notamment sur le plan offensif, là où il se montrait en grande difficulté cet automne. Si à son arrivée le technicien italien avançait tout de suite la volonté de voir son équipe aller chercher son adversaire et récupérer le ballon le plus près possible du but adverse, les joueurs offensifs yverdonnois se montraient trop mal adroits pour en profiter.

Ce samedi face au Servette FC, son équipe a joué avec confiance et sans peur, n'hésitant pas à prendre des risques. Et elle a pu trouver le fond des filets de Joël Mall à trois reprises, dont deux fois justement après des récupérations hautes de Moussa Baradji et Fode Sylla, tous deux très bons à la Praille. «Servette est actuellement la meilleure équipe du championnat. Ils luttent pour le titre. Mais aujourd'hui, Yverdon a été meilleur», lance, en français, Paolo Tramezzani, calme comme à son habitude et sans doute satisfait de voir le terrain valider son approche.

De son côté, Antonio Marchesano, tout aussi calme, confie qu'il savait qu'YS allait remporter un deuxième match loin de son stade Municipal cette saison (après le succès 2-3 à Lucerne le 26 octobre). «Cette semaine, on a très bien travaillé et j'avais vraiment un très bon sentiment pour ce match. Je savais que nous allions regagner à l'extérieur.»

Victoire sans contestation d'Yverdon Sport

En rentrant au vestiaire, les Yverdonnois, conquérants, plus justes techniquement et surtout entrés sur la pelouse avec davantage d'envie, menaient deux buts à un, sans contestation possible. Et cela grâce notamment à Antonio Marchesano, lequel a réussi un petit récital au stade de Genève avec un but sur penalty et deux passes décisives pour Moussa Baradji et Mateusz Legowski. «Il nous fait vraiment du bien. Il ne fait pas n'importe quoi avec le ballon. Quand on a besoin de lui en soutien, il vient chercher la balle, il est bon dos au jeu. Et puis c'est un joueur d'expérience qui connaît le championnat, donc pour une équipe, c'est un bonheur de l'avoir», sourit le latéral yverdonnois, lequel s'est une nouvelle fois montré très solide face à Dereck Kutesa.

L'ancien servettien peut donc avoir le sourire, YS a remporté sa deuxième victoire à l'extérieur et a su surfer sur son succès acquis au bout du temps additionnel face à Winterthour samedi dernier (2-1). De quoi de ce fait regretter l'arrivée de la pause internationale? «On a toujours cette discussion. On ne sait jamais si elle va nous couper ou si elle va peut-être nous faire du bien. Mais là, je pense qu'elle va nous faire du bien, on va pouvoir couper un peu. On a quelques jours de congé et ça va faire le plus grand bien à la tête», poursuit Anthony Sauthier, assurant que l'équipe n'a pas gagné à Genève trois points et quelques jours de vacances supplémentaires.

«Il nous a déjà donné trop de jours de congé»

«Je pense qu'il (ndlr: Paolo Tramezzani, l'entraîneur d'YS) nous a déjà trop donné pour lui, donc il ne va pas nous donner un jour de plus», rigole le numéro 32 yverdonnois, ajoutant que la décision avait été prise avant la rencontre face au Servette FC. Anthony Sauthier et ses coéquipiers peuvent donc maintenant penser à autre chose qu'au football, s'il est possible de le faire, jusqu'à mercredi, moment où toute l'équipe se tournera vers le déplacement à Sion (samedi 29 mars, 18h).

«On va se reposer, les jambes et la tête. Et ce coach ne va pas nous laisser aller. Je suis sûr qu'après la pause, nous serons prêts pour cette rencontre», assure de son côté Antonio Marchesano. Les Valaisans sont prévenus.