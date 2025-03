Olivier Custodio a retrouvé une place de titulaire et a été très bon ce samedi. Il célèbre ici le succès avec Morgan Poaty. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On a eu une grosse remise en question. Elle était nécessaire. On ne pouvait pas tolérer de rester sur ce 3-0 à YB, il fallait réagir et on l'a fait», se réjouissait Noë Dussenne après la victoire 2-0 de son équipe, un vaillant Lausanne-Sport, ce samedi au Kybunpark dans un stade qui n'a mérité son surnom d'enfer vert que grâce à ses supporters et absolument pas en raison d'une quelconque furia des joueurs saint-gallois, complètement éteints. Lausanne a réussi le match parfait devant plus de 17'500 spectateurs, dont 300 fans vaudois, se montrant efficace quand il le fallait et, surtout, défendant très bien face à une équipe qui ne savait pas vraiment comment attaquer.

Une expulsion justifiée pour Marvin Senaya

Enrico Maassen avait pourtant opté pour un dispositif très offensif, un 4-2-3-1 avec trois avant-centre de formation alignés en même temps: Jean-Pierre Nsamé, Willem Geubbels et Chadrac Akolo, ainsi que Christian Witzig. Que ces quatre hommes se soient créés à peine une occasion de toute la partie, une frappe du dernier nommé bien déviée par Karlo Letica sur sa barre transversale, dit tout de la très bonne performance défensive des Lausannois, lesquels ont même dû jouer à dix dès la 56e à la suite de l'expulsion. justifiée de Marvin Senaya à la suite d'une faute indiscutable sur Chadrac Akolo, alors que le LS menait 2-0.

Plus de 17'000 spectatrices et spectateurs ce samedi à Saint-Gall. Photo: keystone-sda.ch

«On a maîtrisé le match jusqu'à ce carton rouge et ensuite nous avons bien défendu, avec mentalité et un vrai sens du combat, pour ramener ces trois points à la maison», a analysé Ludovic Magnin avec justesse. L'entraîneur du Lausanne-Sport n'oublie évidemment pas le cadeau qu'a représenté l'ouverture du score à la 10e avec ce ballon en retrait complètement raté de Bastien Toma, lequel a offert l'ouverture du score à Aliou Baldé. «Les semaines dernières, on distribuait les cadeaux. Cette fois, c'était au tour de Saint-Gall. Ca nous a fait du bien au vu de notre situation», a apprécié le technicien.

Olivier Custodio au charbon, Alvyn Sanches à la finition

Le deuxième but, lui, ne devait rien à personne, sinon à l'abnégation d'Olivier Custodio (très bon au poste de milieu défensif à côté de l'impeccable Jamie Roche) et au talent d'Alvyn Sanches, lequel a inscrit un but merveilleux à la 24e pour le 2-0, après avoir déposé Jordi Quintilla. Le public saint-gallois, en connaisseur, a apprécié le geste et aura l'occasion d'applaudir le joyau du LS dans dix jours face au Luxembourg pour ce qui sera peut-être sa première (ou deuxième) sélection avec la Nati.

Beaucoup de points positifs pour le LS

Le bon match d'Olivier Custodio, le blanchissage de Karlo Letica (qui a enfin rejoué après la brouille au sujet de son contrat), la réaction de son équipe après YB, la deuxième victoire de 2025, le fait de retrouver le top 6... Les motifs de satisfaction étaient nombreux au LS ce samedi, et Ludovic Magnin, invité à en choisir un seul, a souhaité mettre en avant l'état d'esprit de son équipe. «On ne veut pas toujours être beaux, on veut aussi gagner et être efficaces. C'est ce que je retiens en premier ce soir. On s'est très bien entraînés, avec beaucoup d'intensité, et on a retranscrit ça sur le terrain», s'est réjoui l'entraîneur du LS.

Karlo Letica a fêté ce succès avec les 300 suppprters venus de Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Si Karlo Letica n'a pas eu énormément de travail ce samedi, il a très bien fait le peu qu'il a eu à effectuer, mais ce succès n'a de loin pas été le sien tant Lausanne a bien défendu en équipe. «Cela fait quelques semaines que je dis qu'on doit être plus costauds défensivement et concrétiser nos actions. Aujourd'hui, on a fait le match parfait. Tout le monde a fait un gros gros match, que ce soit en attaque ou en défense», a assuré Noë Dussenne, lequel devait également se rattraper sur le plan personnel après son naufrage du Wankdorf. Comme toujours, le Belge a assumé et ne s'est pas caché.

Des joueurs qui assurent

«Mais aujourd'hui, tout le monde a donné son maximum, je suis super content, y compris pour ceux qui jouent moins d'habitude. Olivier Custodio a fait un super match aujourd'hui, il était KO à la fin, mais ça prouve que tout le monde répond présent. Je suis super content pour Fabricio Oviedo aussi, qui se donne à fond. A la 60e, il est mort, mais c'est normal», enchaînait Noë Dussenne.

Place désormais à une trêve internationale qui sera un peu plus joyeuse du côté du LS, et servira à bien préparer la réception de Lucerne, le prochain adversaire à la Tuilière, dans une atmosphère qui risque d'être bien triste en tribunes au vu de la fermeture du kop lausannois. Tout le contraire de ce samedi où les fans saint-gallois ont mis une ambiance formidable, malgré l'apathie de leur équipe.